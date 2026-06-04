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Проф. Ива Христова: Кърлежи ни дебнат в парковете, Лаймската болест често е без симптоми

Директорът на НЦЗПБ предупреди, че май и юни са най-опасните месеци. Паразитите търсят места с тънка кожа, а инфекцията може да се открие по специфично зачервяване

4 юни 2026, 12:06
Проф. Ива Христова: Кърлежи ни дебнат в парковете, Лаймската болест често е без симптоми
Източник: БГНЕС, БГНЕС/ЕPA

К ърлежи има навсякъде, където има растителност, но в парковете с по-гъста растителност те са повече. Това предупреди директорът на Национален център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По думите ѝ сезонът на кърлежите обикновено продължава до края на октомври, като през май и началото на юни тяхната активност е сред най-високите. 

Какво да правим, ако ни ухапе кърлеж? Какви са симптомите на Лаймска болест

"Кърлежите предпочитат умерена влага и умерени температури. Ако е прекалено студено, много горещо и сухо или има продължителни обилни валежи, те не са толкова активни", обясни проф. Христова.

Тя отбеляза, че обработката на зелените площи срещу кърлежи е необходима мярка, но след дъждове често се налага повторно третиране, тъй като при подходящи условия паразитите бързо възстановяват активността си.

Риск има във всички паркове и зелени площи

Според проф. Христова кърлежи могат да бъдат открити практически навсякъде, където има растителност. По-голям риск обаче съществува в паркове, градини и места с по-гъста тревна и храстова растителност.

"Навлизайки извън централните алеи, особено в по-малки пътеки и тревисти участъци, винаги сме по-уязвими. Още повече ако седнем директно върху тревата или правим пикник", посочи тя.

Лаймската болест често протича незабелязано

Сред най-честите заболявания, предавани от кърлежи, остава Лаймска болест. Първият симптом обикновено е характерно зачервяване около мястото на ухапването, което се появява между седем и 14 дни след контакта с кърлежа.

"Това зачервяване е по-голямо от обикновената реакция след ухапване. То е поне пет сантиметра и започва бързо да расте", обясни проф. Христова.

Тя подчерта, че в повечето случаи заболяването не е съпроводено с ясно изразени симптоми като висока температура или силно неразположение. Именно това прави инфекцията особено коварна.

"Можем да сме болни и да нямаме никакви оплаквания. Ако зачервяването е на място, което не виждаме – например по гърба или в окосмената част на главата – е възможно изобщо да не го забележим", предупреди специалистът.

При липса на лечение бактерията може да навлезе в кръвообращението и да засегне ставите, периферната нервна система, кожата, а в по-редки случаи – сърцето и очите.

Къде най-често се впиват кърлежите

Кърлежите търсят места с по-тънка кожа и добър достъп до кръвоносни съдове. Най-често те се откриват зад коленете, в слабинната област, под мишниците, зад ушите и по окосмената част на главата.

При децата паразитите по-често достигат до главата и горната част на тялото, тъй като те са по-ниски и по-често влизат в контакт с храсти и растителност.

Репелентите са ефективна защита

По думите на проф. Христова използването на репеленти остава една от най-ефективните мерки за предпазване.

"Те преминават през изпитвания и доказват своята ефективност, преди да получат разрешение за продажба", обясни тя.

Специалистът препоръча репелентите да се нанасят непосредствено преди посещение на паркове, горски местности и други райони с повишен риск от наличие на кърлежи.

Какво да направим при открит кърлеж

Най-важната препоръка е след всяка разходка сред природата внимателно да се оглеждат както възрастните, така и децата.

"Ако кърлежът е впит от скоро, той може да бъде свален сравнително лесно с пинсета или със специалните устройства от аптеките", посочи проф. Христова.

Тя съветва кърлежът да бъде захванат максимално близо до кожата и внимателно изтеглен, без да се маже предварително с олио, спирт или други вещества.

Когато паразитът е престоял по-дълго време и не може да бъде отстранен лесно, трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.

"Ранното откриване и навременното отстраняване на кърлежа са сред най-важните мерки за предотвратяване на заразяване и усложнения", подчерта проф. Ива Христова.

Източник: ИА "Фокус"     
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