КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало" пред сградата на Антикорупционната комисия

Обновена преди 15 минути / 6 октомври 2025, 09:40
П ротест пред сградата на Антикорупционната комисия. Тази сутрин там се събраха представители на младежкото „ДПС - Ново начало”. Според тях КПК е „бухалка” на ПП-ДБ.

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”, цитиран от NOVA.

В същото време на място отидоха представители на "Продължаваме промяната", за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. 

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова обявиха, че това се случва по тяхно собствено желание.

На излизане от КПК само няколко минути по-късно лидерът на ПП Асен Василев заяви, че няма движение по тяхното искане за разпит. 

"Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста", добави той.

"Въпреки че и прокуратурата, и съдът са им дали указания да ни разпитат, КПК има по-важна работа", коментира Василев.

"Очевидно тази комисия, въпреки че си получава заплатите, отказва да си свърши работата", допълни той.

"От 1 октомври сме подали искане да ни връчат призовка, за да бъдем разпитани и да кажем истината", каза Лена Бориславова. Тя посочи, че прокуратурата вече два пъти е казала да бъдат разпитани и въпреки това Антикорупционната комисия не иска да събере тези показания.

"Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни", посочи на свой ред Кирил Петков.

Източник: NOVA, БТА - Теодора Цанева, Петра Куртева    
КПКОНПИ протест ДПС Ново начало ПП
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
