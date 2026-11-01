Каква е избирателната активност в страната към 10:00 ч. по данни на "Тренд"

И збирателната активност в страната на втория тур на президентските избори към 10:00 ч. е 4.1%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Тренд", направен по поръчка на NOVA.

България избира своя седми президент на балотаж

Българските граждани гласуват на втория тур на президентските избори, за да изберат своя седми държавен глава. Миналата неделя нито една от 27-те кандидатпрезидентски двойки не успя да събере необходимата подкрепа за победа на първи тур. На балотажа един срещу друг се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев и Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Близо 6,6 млн. избиратели имат право на глас. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите все още има негласували избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 ч., съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В секциите извън страната гласуването също започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време, ако пред тях има чакащи избиратели.

В страната има 9373 секции с машинно гласуване. В 2249 от тях са осигурени по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.