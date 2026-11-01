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Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга Василиева в Кипър

Финансови разногласия, предполагаема измама с бижу и опит за напускане на страната - какво разкриват кипърските медии за случая, разтърсил Лимасол

1 ноември 2026, 09:26
Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга Василиева в Кипър
Източник: Getty images/ iStock
  • Тялото на 61-годишната Олга Василиева, изчезнала през октомври в Лимасол, е открито в кладенец край Сайтас, след като задържан 43-годишен мъж е посочил мястото и според медиите е признал за убийството.
  • Разследването сочи възможен финансов мотив, свързан с искани от жената пари и предполагаема измама с фалшиво бижу.
  • Мъжът е задържан при опит да напусне Кипър, а разследването продължава; вината му трябва да бъде установена от съда.

Вик, подозрителен автомобил и отворен багажник: Българка изчезна без следа в Лимасол, полицията се опасява за живота ѝ

Трагична развръзка сложи край на издирването на 61-годишната Олга Василиева, която изчезна в кипърския град Лимасол през октомври. Тялото на жената беше открито късно вечерта на 31 октомври в кладенец в планинския район на Сайтас, област Лимасол. Мястото е било посочено от 43-годишен мъж, задържан във връзка със случая, който според кипърските медии е признал пред разследващите, че е извършил убийството.

Новината беше съобщена от кипърската информационна агенция CNA, обществената телевизия RIK, както и от изданията „Philenews“ и „Kathimerini“.

Според официалното съобщение на кипърската полиция, разпространено на 29 октомври чрез Кипърската информационна агенция (CNA), Олга Василиева е била в неизвестност от 23 октомври. Тя живеела в района Меса Гитония в Лимасол, а сигналът за изчезването ѝ бил подаден в полицията на 28 октомври.

Първоначално случаят бил разглеждан като издирване на изчезнал човек. След публикуването на снимката ѝ обаче разследващите получили информация, която насочила вниманието им към възможно тежко престъпление.

Според „Cyprus Mail“ жената не била осъществявала контакт с близките си от 21 октомври. Телефонът ѝ бил изключен, а автомобилът ѝ бил открит изоставен в района на Линопетра.

На 30 октомври кипърската полиция задържа 43-годишен мъж на летището в Ларнака. Той е от сирийски произход и е имал лични отношения с Олга.

Изданието съобщава, че мъжът е бил задържан по подозрение за предумишлено убийство и отвличане с цел убийство. Разследващите установили, че след публикуването на информацията за изчезването на жената той закупил самолетен билет и направил опит да напусне Кипър.

Същевременно полицията проверявала сведения за конфликт между двамата, свързан с пари.

Особено важни подробности за отношенията между Олга и задържания мъж публикува кипърското издание „Politis“ на 31 октомври.

Според изложените пред съда данни двамата поддържали романтична връзка от около пет месеца. Мъжът твърдял, че е участвал в пътнотранспортно произшествие и че трябва да изплати обезщетение на друг участник в катастрофата в размер между 60 000 и 70 000 евро.

Според показанията, цитирани от медията, той поискал финансова помощ от Олга. Разследващите обаче установили, че в полицейските регистри няма данни за катастрофа, която да съответства на разказа му.

В съдебните материали се съдържа и информация за предполагаема измама с бижу. Мъжът признал, че огърлица, която представял като бижу на стойност между 9000 и 10 000 евро, всъщност била фалшива. Според публикацията той изготвил и подправен сертификат за автентичност.

Разследващите проверявали и банковите сметки на двамата, както и евентуални тегления и финансови преводи.

Според информацията на „Politis“ разследващите работели и по свидетелски показания за необичайни действия около дома на заподозрения.

Един от свидетелите разказал, че чул женски вик, идващ от жилището на мъжа. Други данни, представени пред съда, описвали пристигането на автомобил до дома му на 21 октомври, последвано от действия около багажника на превозното средство.

Полицията проверявала и последния сигнал на мобилния телефон на Олга, засечен в района на Мони. Именно там били извършени мащабни издирвателни действия.

Според „Philenews“ криминалистите иззели автомобила на заподозрения и две части дамско облекло, открити в багажа му при задържането. Назначени били експертизи на събраните веществени доказателства.

Късно вечерта на 31 октомври разследването достигнало до трагичния си край.

Според Кипърската информационна агенция CNA 43-годишният задържан посочил на следователите конкретен кладенец в района на Сайтас, където твърдял, че е изхвърлил тялото на жената.

Полицаи и служители на пожарната се отправили към мястото и открили останките на Олга.

Обществената телевизия RIK съобщи, че на място е извършен оглед от съдебен лекар. Според първоначална информация, цитирана от телевизията, жената имала травма в областта на главата, причинена от тъп предмет.

Предстои съдебномедицинските заключения да установят точната причина за смъртта и останалите обстоятелства около престъплението.

  • Българка или рускиня с кипърско гражданство?

Кипърската обществена телевизия RIK я представя като жена от България. 

„Cyprus Mail“ обаче посочва, че Олга е рускиня с кипърски паспорт.

Кипърските медии съобщават, че полицията продължава да събира свидетелски показания и да анализира видеозаписи и материални доказателства.

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