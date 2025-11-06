България

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

В сряда вечерта всички обитатели трябваше да напуснат жилищата си

6 ноември 2025, 08:41
Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта
Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Протест на

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев
БНБ представи официално българските евромонети

БНБ представи официално българските евромонети
Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС
Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор
Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

К ошмарът за хората от напукания и негоден за обитаване блок в софийския квартал “Хаджи Димитър” продължава. Собствениците са получили и покани за доброволно предаване на ключове от апартаментите, от които принудително бяха извадени.

Наредиха незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър"

В сряда вечерта всички обитатели трябваше да напуснат жилищата си,

но без да са наясно кой ще гарантира сигурността на домовете им. Хората се тревожат, защото оставят имущество, събирано цял живот.

Според тях причина за евакуацията им е строежът на метрото в близост, което официално беше отречено от “Метрополитен”.

Разцепеният блок в кв. „Хаджи Димитър“ в София
20 снимки
напукан блок
напукан блок
напукан блок
напукан блок

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Все още няма проект в общината за укрепване на рушащия се блок.

„Отиваме на квартира на свободен наем в квартал „Гео Милев”. Една част от сумата е отпусната целева помощ от  общината, а останалата част от парите ще покриваме ние”, обясни пред NOVA един от собствениците.

Негова съседка обясни, че апартаментът ѝ наскоро е ремонтиран основно, тя изплаща голям заем, а трябва да напусне жилището си. Тя изрази притеснение от факта, че преди да се евакуира тя трябва да остави ключовете от дома си на представител на общината.

„Нямам представа как ще се охранява сградата. Дали ще бъде запечатан блокът. Дали това ще става чрез постоянен патрул пред дома ни и какво точно ще се случи”, сподели жената.

Евакуираха цял блок в столицата

Зам.-кметът на район „Подуяне” Стамен Стоянов заяви, че „достъпът до двата компрометирани входа на блока ще бъде ограничен”.

„Те ще се запечатат и ще има контролиран достъп за малката част от собствениците, които не са се изнесли. Контролираният достъп ще се осъществява от представители на общинската администрация.Тоест те ще могат да влизат в определен ден и час, защото сградата се руши. На първо място е безопасността на живущите”, подчерта той.

По думите комуналните дружества ще бъдат уведомени от районната администрация да преустановят всички услуги, за да не се таксуват живущите, а и да има превенция срещу наводнение или токови удари.

Жена, родена и израсла в блока сподели, че рушенето на сградата „започнало след пропадането на булеварда”. „Буквално часове след това се появиха пукнатините. Взеха се мерки, но след 2 години положението е такова – по-големи разрушения, а ние сме на квартира. Изнесли сме всички си багаж. Последния ни гардероб е в колата и апартаментът ни е празен”, разказа тя.

Друга собственичка заяви, че в четвъртък вечер ще има среща с общинска администрация, на която ще се уточни какви ще са последващите действия по укрепването.

„Надявам се да има такива”, изрази надежда неин съсед.

Зам.-кметът на район „Подуяне” подчерта, че ключове от имотите ще се съхраняват от администрацията,

защото част от собствениците са в чужбина, в провинцията и няма как да се осигури достъп в случай, че започне укрепване на сградата. „Все още нямаме официално постъпило потвърждение за проекта”, обясни той.

А собствениците заявиха, че трябва да се направи приемно-предавателен протокол за състоянието, в което оставят жилищата си. И изразиха опасения от възможни мародерски набези.

"Поканили сме всички замесени колеги от Областна управа, от Столична община, от Министерство на вътрешните работи на среща в 18 часа. Включително и живущите, за да решим допълнителните детайли по евакуацията и запечатването на сградата", коментира зам.-кметът Стоянов. 

Източник: NOVA    
Хаджи Димитър рушащ се блок евакуация
Последвайте ни
Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 2 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 1 час
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 1 час

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

Любопитно Преди 16 минути

Рама Дуваджи и Зохран Мамдани

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Свят Преди 26 минути

Рама рядко се появяваше в началото на кампанията на съпруга си, което създаде основания за опонентите му да твърдят, че 34-годишният Мамдани „криел“ съпругата си

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Поне 241 са безследно изчезналите

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Любопитно Преди 2 часа

С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Ръст на ранните резервации по морето

България Преди 2 часа

Германският пазар расте, полският спада

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Свят Преди 2 часа

Публикация със статистика, свързана с броя на изнасилванията, се разпространява в социалните мрежи и предизвиква бурни реакции

.

Германски пенсионери търсят своя рай в България

Любопитно Преди 2 часа

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ние сме ядрената сила номер едно

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Капитанът на Зелените беше отстранен от надпреварата заради постъпката си

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Свят Преди 11 часа

В същото време в подкрепа на гладната стачка на Хърка, днес застанаха студенти и граждани

<p>Главният архитект на София отказва да подаде оставка</p>

Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка

България Преди 11 часа

Панайотова: Пиша от личния си профил, защото нямам достъп

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Свят Преди 12 часа

Венецуела може да поиска от Русия пет вида оръжия

Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота

Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота

България Преди 12 часа

Министър-председателят подчерта значението на съвместните усилия между институциите и бизнеса

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Днес празнуват хората, носещи имената на трима големи светци

Edna.bg

Лудост: Реал Мадрид продава Винисиус за 345 млн. евро?

Gong.bg

Голяма промяна в щангите, засегнат е и Карлос Насар

Gong.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Nova.bg