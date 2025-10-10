България

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов

10 октомври 2025, 09:07
О бластната управа на София е предоставила няколко държавни апартамента за безвъзмездно ползване на евакуираните в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Това написа във Facebook областният управител на София Стефан Арсов.

Вече има семейство, което получи своя нов дом, посочи той.

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото

По негови думи е поканил всички засегнати в Областната администрация, за да ги изслуша лично и да потърсят решение заедно.

"Семействата споделиха тревогите си - разочарованието от липсата на навременна подкрепа, усещането, че са били пренебрегнати, и убеждението, че трагичната ситуация е можела да бъде предотвратена, ако някой беше проявил грижа навреме", добави областният управител.

Областният управител на област София Стефан Арсов
Източник: БТА

Арсов посочи още, че хората, които са избрали да служат на София, имат едно общо задължение - да вложат знанието, експертизата, опита и усилията си, за да направят града по-добър, по-сигурен и по-проспериращ.

В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок  2 в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата.

Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните в квартал „Хаджи Димитър“ в София  заради жалба за принудително извеждане от жилищния блок на 24 семейства.

Разцепеният блок в квартал "Хаджи Димитър": Кадри от евакуацията
38 снимки
Хаджи Димитър
Хаджи Димитър
Хаджи Димитър
Хаджи Димитър

 

Източник: Петра Куртева/БТА    
Хаджи Димитър евакуирани държавни апартаменти
