Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

О бластната управа на София е предоставила няколко държавни апартамента за безвъзмездно ползване на евакуираните в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Това написа във Facebook областният управител на София Стефан Арсов.

Вече има семейство, което получи своя нов дом, посочи той.

По негови думи е поканил всички засегнати в Областната администрация, за да ги изслуша лично и да потърсят решение заедно.

"Семействата споделиха тревогите си - разочарованието от липсата на навременна подкрепа, усещането, че са били пренебрегнати, и убеждението, че трагичната ситуация е можела да бъде предотвратена, ако някой беше проявил грижа навреме", добави областният управител.

Областният управител на област София Стефан Арсов Източник: БТА

Арсов посочи още, че хората, които са избрали да служат на София, имат едно общо задължение - да вложат знанието, експертизата, опита и усилията си, за да направят града по-добър, по-сигурен и по-проспериращ.

В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок 2 в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата.

