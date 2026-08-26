„Чистка няма“: заяви здравният министър

"Възраждане" поиска протокола от разговорите между България и Турция за "Боташ"

Бюджет, ВСС и реформи: Какви са приоритетите на партиите за новия парламентарен сезон

26 номинации за членове на ВСС са постъпили в парламента, сред тях е и Андрей Янкулов

Дрога за 5 милиона евро трябвало да бъде прекарана с подводен джет до Турция

Пребивали с часове, а после изгорили жертвата - внесоха обвинителен акт за убийството в Кула

Р егионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат преобразувани в териториални дирекции и ще запазят функциите си. Това заяви здравният министър Катя Ивкова на фона на подготвяната административна реформа и обвиненията за „чистка“ в системата.

„Чистка няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата“, заяви Ивкова, цитирана от NOVA.

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

В РЗИ има над 230 свободни щатни позиции, но министърът подчерта, че реформата няма да означава механично съкращаване на незаети места. Целта била да се намали административната тежест и да се укрепи специализираната администрация, която изпълнява контролните функции.

РЗИ вече няма да бъдат самостоятелни възложители по Закона за обществените поръчки. Предвижда се част от административните дейности - счетоводство, правно обслужване и финанси - да бъдат обединени чрез споделени услуги.

Проектът за промени в Закона за здравето се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане в четвъртък.

Ивкова коментира и оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, като заяви, че тя не трябва да се приема като оценка за реформата. Министърът изрази уважение към професионалния му принос и посочи, че решението му да напусне е лично.

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Сред другите приоритети на ведомството Ивкова открои борбата с вътреболничните инфекции. Тя съобщи, че предстоят промени в медицинските стандарти, но не уточни кои конкретни изисквания ще бъдат променени.

Все още няма обявен нов главен държавен здравен инспектор. По думите на Ивкова бъдещият титуляр трябва да притежава професионализъм, ангажираност и да работи в обществен интерес.