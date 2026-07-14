След часове излизат резултатите за гимназиите: Кои училища остават най-желани в София

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О коло 55 000 седмокласници в страната, сред които и хиляди ученици от София, днес, 14 юли, ще разберат дали са приети в желаната гимназия. Резултатите от първия етап на класиране ще бъдат публикувани в системата на Министерството на образованието и науката.

Важно за кандидатите:

14 юли – обявяване на резултатите от първото класиране;

15–17 юли – записване на приетите по първо желание и подаване на заявления за участие във втория етап;

21 юли – обявяване на второто класиране.

Преди да станат ясни тазгодишните минимални балове, погледът към приема през последните три години показва, че има училища, които неизменно остават сред най-желаните, независимо от промените в резултатите от Националното външно оценяване и минималните балове, предава DarikNews.bg

СМГ отново е на върха по минимален бал

По минимален бал за прием Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски" продължава да бъде без конкуренция.

През 2025 г. последният приет ученик е влязъл с 487,5 точки от максимални 500. Година по-рано минималният бал е бил 483 точки, а през 2023 г. – 484,5 точки.

Това означава, че приемът в СМГ традиционно изисква почти максимален резултат.

Впечатление прави и стабилността на челото в класацията. Първите седем училища остават едни и същи през последните три години, като промените са основно в минималните балове. Единствената разлика в подреждането е размяната между Технологично училище „Електронни системи" (ТУЕС) и 91. Немска езикова гимназия на второто и третото място.

Важно е да се отбележи, че балът за прием в СМГ се формира по различен начин от този в езиковите гимназии, тъй като използва различни балообразуващи предмети и тежести. Поради това прякото сравнение между отделните училища не е напълно равностойно.

Испанската гимназия остава най-желана

Когато се разгледат първите желания на кандидатите, картината е различна. Най-високият минимален бал не винаги означава най-голям интерес.

За трета поредна година лидер е 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес". Паралелката с профил „Чужди езици" (испански и английски език) е посочена като първо желание 544 пъти през 2025 г., 532 пъти през 2024 г. и 525 пъти през 2023 г.

Най-предпочитаните паралелки през 2025 г. са:

ГПИЕ – „Чужди езици" (испански/английски) – 544 първи желания;

Немска езикова гимназия – „Чужди езици" (немски/английски) – 439;

II АЕГ „Томас Джеферсън" – „Чужди езици" (английски/испански) – 286;

СМГ – профил „Математически" – 215;

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев" – специалност „Строителство и архитектура" – 206.

Прави впечатление, че първите три места са заети от езикови гимназии, но сред най-желаните попадат и математическо, и професионално училище.

Интересът към ТУЕС също остава висок. Още през 2023 г. специалността „Системно програмиране" е била посочена като първо желание от 385 ученици.

Изкуственият интелект вече променя приема

Една от най-интересните тенденции през последната година е засиленият интерес към обученията, свързани с изкуствения интелект.

През 2025 г. новата специалност „Програмиране на изкуствен интелект" в ТУЕС отчита минимален бал от 474,75 точки – по-висок от този за „Системно програмиране", където последният приет ученик е влязъл с 471,75 точки.

Какво може да се промени тази година

Един от факторите, които могат да окажат влияние върху тазгодишните минимални балове, са резултатите от Националното външно оценяване.

Средният национален резултат по математика е 38,45 точки – с около четири точки по-нисък спрямо миналата година. По български език и литература разликата е минимална – от 55,91 точки през 2025 г. до 55,26 точки тази година.

От Министерството на образованието и науката обясниха спада с новия формат на изпита, който включваше повече задачи със свободен отговор. Според анализа учениците са се справили добре със стандартните алгоритмични задачи, но са срещнали затруднения при математическото моделиране, вероятностите, финансовата грамотност и комплексните геометрични задачи.

Тъй като резултатът по математика участва с голяма тежест при формирането на бала в повечето профилирани и професионални гимназии, по-ниските резултати могат да доведат до понижаване на минималните балове за прием.

В същото време най-силните кандидати, които се борят за места в СМГ, НПМГ и ТУЕС, вероятно ще бъдат по-слабо засегнати от тази тенденция.

Дали това действително ще се отрази на приема, ще стане ясно след публикуването на първото класиране по-късно днес.

Какво следва след първото класиране

За учениците, които не бъдат приети в желаното училище, процедурата не приключва с първия етап.

През 2025 г. в София след първото класиране останаха 634 свободни места, а 1139 ученици не бяха класирани от общо 11 037 подадени заявления.

Предстоят следните срокове:

15–17 юли – записване на приетите по първо желание и подаване на заявления за участие във втория етап;

21 юли – обявяване на резултатите от второто класиране;

22–23 юли – записване на приетите на втория етап;

27–28 юли – подаване на документи за третия етап;

до 5 август – обявяване на резултатите от четвъртия етап.

Важно е да се има предвид, че ако ученик, класиран по първо желание, не се запише в определения срок, мястото му не се запазва и ще бъде включено в следващия етап на класиране.

След публикуването на резултатите по-късно днес ще стане ясно дали тенденциите от последните години се запазват, кои училища отново ще бъдат сред най-желаните и как ще се променят минималните балове за прием.

*Данните са от официалните справки на Регионалното управление на образованието – София-град за минималните и максималните балове след първия етап на класиране през 2023, 2024 и 2025 г.