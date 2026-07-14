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Шофьор с книжка от 10 месеца блъсна 7-годишно дете в Бургас

По информация на полицията момичето излязло внезапно на пътното платно

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 10:02
Шофьор с книжка от 10 месеца блъсна 7-годишно дете в Бургас
Източник: iStock Photos/Getty Images

7-годишно момиче пострада при пътен инцидент в бургаския комплекс „Славейков“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Катастрофата е станала в понеделник вечерта, малко преди 19:00 ч., в района на блок 56 в комплекса.

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По първоначални данни детето внезапно излязло на пътното платно, докато тичало, и било ударено от преминаващ автомобил. Колата била управлявана от 18-годишен водач от Бургас.

След инцидента момичето било откарано за медицински преглед. Лекарите установили, че е получило мозъчно сътресение. Детето е освободено за домашно лечение.

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Шофьорът е с 10-месечен стаж зад волана.

По случая е започнала проверка. Органите на реда изясняват всички обстоятелства около инцидента, включително причините, довели до сблъсъка.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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