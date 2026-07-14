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Свят без „Бийтълс“ и мисия без граници в осмата седмица на „Великият понеделник”

Зрителите на KINO NOVA избират между премиерна романтична комедия и завладяващ екшън

14 юли 2026, 10:45
Свят без „Бийтълс“ и мисия без граници в осмата седмица на „Великият понеделник”
Източник: NOVA

М узика, която променя една съдба, и мисия, в която залогът е човешки живот, ще предизвикат зрителите в осмата седмица на „Великият понеделник”. В оспорвана битка за вниманието на киноманите влизат „Вчера си е за вчера" и „Авангард". Филмът, получил повече гласове на сайта на кампанията - https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник, 20 юли, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Източник: NOVA

След загадъчен срив на електричеството по цял свят и случайна злополука Джак (Химеш Пател) се събужда в реалност, в която „Бийтълс“ никога не са съществували, а той е единственият, който помни песните на легендарната група, в премиерното заглавие „Вчера си е за вчера". Възползвайки се от този необичаен обрат, той започва да ги представя за свои и скоро се превръща в световна звезда. Рамо до рамо с него остава Ели (Лили Джеймс). Но колкото по-нависоко се изкачва Джак, толкова по-трудно му е да пази тайната си и да реши кое цени повече - успеха или любовта. Има ли начин да запази и двете?

Източник: NOVA

Джеки Чан е ръководител на секретна агенция за сигурност в екшъна „Авангард“. Той влиза в ролята на Танг Хуангтинг, който охранява високопоставени клиенти, сред които е и Цин Гуоли (Джаксън Лоу) - човек, чиито опасни сделки са го превърнали в мишена на наемните убийци от Арктическите вълци. Лондон се превръща в арена на сблъсък между агентите и престъпниците. Животът на Цин е изложен на сериозна опасност, но той спира да се тревожи за това, когато разбира, че дъщеря му е отвлечена. Какво искат от него наемниците и на какво е способен Танг, за да върне момичето? Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник". На 20 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в осмата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA. Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Източник: NOVA    
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