България

Кенийски триумф на Софийския маратон: Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха титлите

Кенийските атлети окупираха почетните стълбички и при мъжете, и при жените в състезание с рекордните над 6000 участници

11 октомври 2026, 17:14
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К ениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42,195 километра за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. Той остана само на 17 секунди от рекорда на настоящото трасе.

Кенеди Роно
Кенеди Роно Източник: БТА

Второто място зае неговият сънародник Питър Мурити Вахоме, който финишира с време 2:16:43 часа, изоставайки с 1 минута и 22 секунди от победителя. Трети се нареди още един представител на Кения – Хилари Кипчумба, с резултат 2:18:01 часа.

При жените шампионка стана Уини Джебет от Кения, която пресече финалната линия за 2 часа, 27 минути и 50 секунди. И тук първите три бяха от кенийския отбор, като второто място е за Стела Чепкорир с 2:35:00 часа, а третото е на Челангат Санг с постижение от 2:35:18.

Уини Джебет
Уини Джебет Източник: БТА

Роно получи традиционния венец на победителя от вицепрезидента на Българския олимпийски комитет и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха 43-ия Софийски маратон
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маратон
маратон
маратон
маратон

След финала шампионът призна, че състезанието не е било никак лесно, а най-сериозните трудности са дошли в заключителните километри.

В маратона се включиха рекордните над 4 хиляди участници, а около 2 хиляди бяха участниците на полумаратона.

Затруднения в трафика в столицата е имало поне до 15:30 часа днес. Те са в посока „Люлин“ на запад и в посока моста „Чавдар“ до ул. „Тодорини кукли“ на изток по бул. „Княз Александър Дондуков“.

Източник: БГНЕС    
Софийски маратон Кенеди Роно Бягане Кения София Класическа дистанция
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