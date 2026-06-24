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Криза с бензина в Русия? Най-голямата рафинерия в Москва спира за месеци

Рафинерията, разположена в южните покрайнини на руската столица, е най-големият доставчик на гориво за Московския регион. Тя беше ударена два пъти този месец от украински безпилотни апарати, което наложи спиране на работата ѝ

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 13:23
Криза с бензина в Русия? Най-голямата рафинерия в Москва спира за месеци
Източник: iStock/GettyImages

М осковската петролна рафинерия ще бъде извън строя за поне шест месеца, след като претърпя сериозни щети при атаки с украински дронове, съобщиха в сряда двама източници от индустрията. Това усложнява усилията на Русия да се справи с недостига на гориво в най-голямата страна в света.

Рафинерията, разположена в южните покрайнини на руската столица, е най-големият доставчик на гориво за Московския регион. Тя беше ударена два пъти този месец от украински безпилотни апарати, което наложи спиране на работата ѝ.

„Ремонтът на щетите по Московската рафинерия ще отнеме поне половин година“, заяви един от източниците пред агенция Ройтерс (Reuters). От компанията „Газпром нефт“, която управлява завода, не отговориха на запитването за коментар.

Ескалация на атаките срещу енергийната инфраструктура

Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура с помощта на безпилотни летателни апарати с дълъг обсег. Междувременно Русия продължи да изстрелва ракети по енергийни и отбранителни обекти в и около украинските градове.

Украинските удари извадиха от строя значителна част от капацитета за рафиниране на петрол в Русия. Това предизвика недостиг на петролни продукти, повишаване на цените на горивата и дълги опашки по бензиностанциите в много региони в рамките на 11-те часови зони на страната.

Данни за производството и реакция на правителството

Московският завод, който беше мишена на атаки няколко пъти, е преработил 11,6 милиона метрични тона петрол през 2024 г. По последни налични данни тогава той е произвел 2,9 милиона тона бензин и 3,2 милиона тона дизел.

Изправена пред криза с горивата, Русия обмисля забрана за износ на дизелово гориво, съобщи във вторник вицепремиерът Александър Новак.

Междувременно вестник „Ведомости“ съобщи, че се обмисля внос на горива за справяне с дефицита, особено в Крим, където продажбите на бензин за граждани са временно преустановени.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Reuters    
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