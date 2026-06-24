Георги Хорозов пое ЦИК със заявка за откритост и по-високо обществено доверие в изборите

Н овият състав на Централната избирателна комисия проведе първото си заседание днес, пише DarikNews.bg .

Председателят Георги Хорозов откри заседанието със заявка за откритост и повишаване на общественото доверие в изборния процес. Хорозов очерта основните приоритети и принципи, от които ще се ръководи институцията.

В началото на своето изказване Хорозов поздрави всички членове на Централната избирателна комисия за техния избор. Той изрази увереност в качествата на новия екип, заявявайки, че вижда в лицето на своите колеги не само изключителни професионалисти, които познават из основи изборния процес и Изборния кодекс, но и хора, които уважават екипната работа. Според него те са достойни да защитават престижа на комисията и да оправдаят очакванията, които обществото възлага на институцията.

По думите на Хорозов комисията ще работи за повишаване прозрачността и компетентността на всички участващи в изборния процес и ще бъде в състояние да проведе избори, каквито и да са те, да бъдат максимално прозрачни и да съответстват на изискванията на Закона.

В началото на своя петгодишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона, отбелязват от Комисията.

Мандатът на членовете на ЦИК започва в условията на високи обществени очаквания за прозрачност, професионализъм и безпристрастност при организацията и произвеждането на изборите. Една от основните задачи, която стои пред ЦИК, е обучението на изборните експерти, гарантиране на равнопоставено участие в изборния процес и защитата на конституционното право на гражданите свободно да изразяват своята воля.

Членовете на ЦИК поемат своя мандат с ясното съзнание за значимостта на възложените им правомощия и с ангажимент към безпристрастното и законосъобразно прилагане на изборното законодателство. Комисията ще продължи да изпълнява своята мисия с уважение към волята на българските граждани, като работи за прозрачни, честни и достъпни избори, укрепващи демократичните принципи на страната, уверяват от ЦИК.

Новият мандат е не само начало на нов период в дейността на Комисията, но и възможност за надграждане на постигнатото в интерес на обществото и легитимния избор на институциите.

Председателят на ЦИК акцентира върху необходимостта от надграждане на постигнатото от предходните състави на комисията. Той очерта няколко основни цели пред новия състав:

повишаване на авторитета на Централната избирателна комисия; увеличаване на доверието на обществото в изборния процес; изготвяне на предложения за по-ясен, прозрачен и лесен процес за упражняване на изборното право.

„Ние ще бъдем в състояние да проведем едни избори, от който и вид да са те, които да бъдат максимално законосъобразни, максимално прозрачни и които да съответстват изцяло на изискванията на закона“, категоричен бе Хорозов.

В края на своето встъпително слово председателят обобщи визията за бъдещата работа на институцията в три ключови думи, които ще бъдат неин фундамент: доверие, независимост и професионализъм.

Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност

Съставът на ЦИК, считано от днес е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът изслуша кандидатите за новата ЦИК

Президентът Илияна Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.