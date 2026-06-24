Моден триумф в Лондон: 59-годишната Салма Хайек засенчи всички на лятно парти (СНИМКИ)

Н а фона на незапомнена гореща вълна във Великобритания, десетки световни знаменитости се събраха на пареща лондонска вечер за едно от най-ексклузивните събития на годината – лятното благотворително парти на престижната галерия „Серпентайн“ (Serpentine Gallery).

Холивудската икона Салма Хайек поведе парада на звездите на червения килим. Тази година домакин на бляскавото събитие за набиране на средства беше носителката на „Оскар“ Кейт Бланшет. За първи път в историята на събитието, което се провежда от 2000 г. насам, само един артист влезе в ролята на официален съводещ.

Вижте кои бяха най-впечатляващите и коментирани визии на вечерта в нашата ГАЛЕРИЯ.