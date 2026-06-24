Големите футболни вечери започват с голям екран

И ма хора, които просто гледат футбол. Има и такива, за които всеки мач е важно събитие. Те знаят кои са фаворитите, следят статистиките, спорят за съставите и имат мнение за всяко съдийско решение още преди повторението да е свършило. За тях футболът не е просто съдържание в телевизионната програма. Той е ритуал.

Големите футболни турнири винаги променят ритъма на ежедневието. Срещите с приятели се местят пред екрана, вечерите се планират около началния час на мача, а телефоните често остават настрана за цели деветдесет минути – нещо, което рядко се случва в наши дни.

Именно в такива моменти човек осъзнава колко голяма роля играе екранът, пред който гледа. Защото разликата между това просто да следиш резултата и това да се потопиш в атмосферата е огромна.

Днес телевизорът е много повече от устройство в хола. Той е център на домашните преживявания – мястото, около което се събират семейство и приятели, за да споделят емоции, независимо дали става дума за спорт, кино или любим сериал. Затова до 15 юли А1 предлага избрани телевизори Hisense с 0% лихва на лизинг за 24 месеца.

Когато всяко положение има значение

Футболът е игра на детайли. Един точен пас, едно спасяване или едно мигновено решение могат да променят развоя на целия мач. За любителите на спорта серията Hisense A6S във варианти от 45, 55 и 65 инча съчетава висока резолюция с интелигентни технологии, създадени за динамично съдържание. AI 4K Upscaler анализира картината в реално време и подобрява съдържанието до 4K, а AI Smooth Motion използва алгоритми за предсказване на движението, за да намали размазването и насичането при бързи сцени. Така всяко центриране, спринт или удар към вратата остава ясно видим. Dolby Vision допринася за по-добър контраст и по-богати цветове, а DTS Virtual:X създава по-обгръщащ звук, който прави спортните срещи още по-въздействащи.

За тези, които искат още по-близко до стадиона изживяване

За най-взискателните фенове серията Hisense E7S Pro в разновидности от 43, 50, 55 и 65 инча надгражда преживяването с Hi-QLED панел и 144Hz честота на опресняване. Богатите и реалистични цветове правят тревата по-жива, детайлите по-ясни, а атмосферата на стадиона – още по-въздействаща.

Телевизорът разполага и с технологията AI Picture, която автоматично оптимизира цветовете, контраста, детайлите и движението според съдържанието, което гледате, така че картината да изглежда отлично както през деня, така и по време на късните футболни вечери. Допълнително AI Light Sensor настройва подсветката спрямо осветлението в помещението.

Към това се добавят Dolby Vision и Dolby Atmos, които създават още по-пълно аудио-визуално изживяване. От скандиранията по трибуните до реакциите на коментаторите – всичко звучи по-обгръщащо и по-реалистично, сякаш действието се развива непосредствено пред вас.

Разбира се, след последния съдийски сигнал телевизорът се превръща в място за филмови маратони, любими сериали и стрийминг съдържание. Благодарение на VIDAA OS, навигацията е бърза и интуитивна, а достъпът до приложенията е само на няколко клика разстояние.

В крайна сметка футболните турнири свършват, сезоните се сменят, а победителите се променят. Остават обаче онези вечери, в които приятелите са се събрали пред екрана, спорът за дузпата продължава дълго след последния съдийски сигнал, а един гол е достатъчен, за да накара цялата стая да избухне в радост. Именно за такива моменти си заслужава да имате телевизор, който ви потапя в атмосферата и ви кара да се чувствате част от случващото се. Всички телевизори Hisense с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план от А1 можете да разгледате онлайн на сайта на телекома.