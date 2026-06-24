България

Повишават социалната пенсия за старост

Решението е взето на заседание на МС

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 12:58
Повишават социалната пенсия за старост
Източник: iStock photos/Getty images

П овишават пенсията за старост до 183,81 евро. Решението е взето на заседание на МС, обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Министърът обясни, че тази пенсия се получава от всички хора, навършили 70 години, чийто годишен доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и които нямат необходимия принос в осигурителната система.

„Увеличението е равно на това, което приложихме по швейцарското правило за всички пенсии, отпуснати до момента”, каза Ефремова.

Кой получава социална пенсия за старост

Социалната пенсия за старост е вид държавно подпомагане, предназначено за хора, които са достигнали определена възраст, но не са успели да натрупат необходимия осигурителен стаж и доход за получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване. Тя се изплаща от държавния бюджет и има за цел да осигури минимален доход на най-уязвимите възрастни граждани.

Право на такава пенсия имат лицата, навършили 70 години, чиито доходи и тези на членовете на семейството им са под определен праг, обвързан с линията на бедност за страната. Размерът ѝ служи като база за определяне и на редица други социални плащания и добавки, предвидени в законодателството.

През последните години размерът на социалната пенсия за старост се актуализира периодично в съответствие с промените в пенсионната политика и ръста на останалите пенсии. Сега увеличението до 183,81 евро следва механизма на т.нар. швейцарско правило, по който бяха осъвременени и останалите пенсии в страната.

По данни на социалното министерство получателите на социална пенсия за старост са сред най-рисковите групи по отношение на бедността и социалното изключване. Именно затова всяка промяна в размера ѝ има пряко отражение върху доходите на хиляди възрастни хора, които разчитат основно на тази подкрепа за покриване на ежедневните си разходи.

Освен върху самите пенсионери, увеличението влияе и върху размера на някои социални помощи и добавки, които са обвързани със социалната пенсия за старост и се преизчисляват при нейното актуализиране.

Редактор: Василена Василева
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Повишават социалната пенсия за старост

Повишават социалната пенсия за старост

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