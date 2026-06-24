„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

Е дна нова социална тенденция, наречена „сив развод“, променя демографския пейзаж в САЩ, като делът на разделите при хора над 50 години достига близо 40% от всички бракоразводни дела.

Това явление не само контрастира с общия спад на разводите сред по-младите поколения, но и повдига фундаментални въпроси за дълголетието, личното удовлетворение и променящите се обществени норми.

Разводите сред американците над 50 г. са се удвоили от 1990 г. насам и днес представляват почти 40% от всички раздели.

Експерти обясняват тенденцията с по-дългата продължителност на живота, финансовата независимост и промяната в очакванията към брака.

Въпреки общия спад в броя на разводите в САЩ, тази възрастова група е единствената, в която се наблюдава устойчив ръст.

Дългогодишният брак често се възприема като символ на стабилност и житейски успех. В съвременна Америка обаче нарастващ брой двойки от поколението на бейби бумърите и по-възрастните представители на Поколението X оспорват тази представа, избирайки да се разделят в по-късен етап от живота си.

Статистическият парадокс: Ръст на фона на общ спад

Данните, потвърдени от The New York Post, показват, че близо 40% от всички разводи в САЩ са сред двойки на възраст 50 и повече години. Този дял се е удвоил между 1990 г. и 2010 г., когато е бил около едно на всеки четири бракоразводни дела в страната.

Феноменът е още по-значим, като се има предвид, че общият процент на разводите в повечето възрастови групи в Америка намалява. Според данни на Pew Research Center, през 2023 г. са регистрирани 14.4 развода на 1000 брака, в сравнение с 22.6 на 1000 преди близо 50 години.

Според Майкъл Стътман, известен адвокат по бракоразводни дела в Ню Йорк, една от основните причини е осъзнаването на собствената смъртност. "Хората над 50 осъзнават, че индикаторът за гориво започва да отива към празно", казва той.

Той добавя, че хората не искат да инвестират ограниченото си време в нещо, което не им носи удовлетворение. "Има едно нещо, което парите не могат да купят, и това е времето", подчертава Стътман.

Сред другите фактори са по-дългата продължителност на живота, синдромът на "празното гнездо", когато децата напуснат дома, и дори биологични промени. Историята на 58-годишната Ручи, която решава да напусне съпруга си, след като той забравя 50-ия ѝ рожден ден, илюстрира това.

"Забравяш за тези неща, защото си майка и се грижиш за семейството. Тогава си мислиш: Нима съм добра само за това? Кога престанах да бъда личност?", споделя тя. Според доклада Ручи също отбелязва, че е станала много по-малко толерантна към съпруга си след менопаузата – добре документиран феномен.

Раздялата в по-късна възраст не означава край на романтичния живот. Проучване на Pew Research Center от 2023 г. показва, че около 14% от американците на 60-годишна възраст са използвали приложения за запознанства.

Дори сред хората на 70 и повече години 12% са активни в дигиталния свят на срещите, което показва отвореност към нови връзки и социални контакти.

Тенденцията на "сивия развод" не е просто статистическа аномалия, а отражение на дълбоки социални промени. Тя сигнализира за преход към разбирането, че бракът не е самоцел, а партньорство, което трябва да носи лично удовлетворение през всички етапи на живота.