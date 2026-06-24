Свят

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

Една нова социална тенденция, наречена „сив развод“, променя демографския пейзаж в САЩ, като делът на разделите при хора над 50 години достига близо 40% от всички бракоразводни дела

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 15:14
„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година
Източник: iStock/GettyImages

Е дна нова социална тенденция, наречена „сив развод“, променя демографския пейзаж в САЩ, като делът на разделите при хора над 50 години достига близо 40% от всички бракоразводни дела.

Това явление не само контрастира с общия спад на разводите сред по-младите поколения, но и повдига фундаментални въпроси за дълголетието, личното удовлетворение и променящите се обществени норми.

  • Разводите сред американците над 50 г. са се удвоили от 1990 г. насам и днес представляват почти 40% от всички раздели.
  • Експерти обясняват тенденцията с по-дългата продължителност на живота, финансовата независимост и промяната в очакванията към брака.
  • Въпреки общия спад в броя на разводите в САЩ, тази възрастова група е единствената, в която се наблюдава устойчив ръст.

Дългогодишният брак често се възприема като символ на стабилност и житейски успех. В съвременна Америка обаче нарастващ брой двойки от поколението на бейби бумърите и по-възрастните представители на Поколението X оспорват тази представа, избирайки да се разделят в по-късен етап от живота си.

Статистическият парадокс: Ръст на фона на общ спад

Данните, потвърдени от The New York Post, показват, че близо 40% от всички разводи в САЩ са сред двойки на възраст 50 и повече години. Този дял се е удвоил между 1990 г. и 2010 г., когато е бил около едно на всеки четири бракоразводни дела в страната.

Феноменът е още по-значим, като се има предвид, че общият процент на разводите в повечето възрастови групи в Америка намалява. Според данни на Pew Research Center, през 2023 г. са регистрирани 14.4 развода на 1000 брака, в сравнение с 22.6 на 1000 преди близо 50 години.

Според Майкъл Стътман, известен адвокат по бракоразводни дела в Ню Йорк, една от основните причини е осъзнаването на собствената смъртност. "Хората над 50 осъзнават, че индикаторът за гориво започва да отива към празно", казва той.

Той добавя, че хората не искат да инвестират ограниченото си време в нещо, което не им носи удовлетворение. "Има едно нещо, което парите не могат да купят, и това е времето", подчертава Стътман.

Сред другите фактори са по-дългата продължителност на живота, синдромът на "празното гнездо", когато децата напуснат дома, и дори биологични промени. Историята на 58-годишната Ручи, която решава да напусне съпруга си, след като той забравя 50-ия ѝ рожден ден, илюстрира това.

"Забравяш за тези неща, защото си майка и се грижиш за семейството. Тогава си мислиш: Нима съм добра само за това? Кога престанах да бъда личност?", споделя тя. Според доклада Ручи също отбелязва, че е станала много по-малко толерантна към съпруга си след менопаузата – добре документиран феномен.

Раздялата в по-късна възраст не означава край на романтичния живот. Проучване на Pew Research Center от 2023 г. показва, че около 14% от американците на 60-годишна възраст са използвали приложения за запознанства.

Дори сред хората на 70 и повече години 12% са активни в дигиталния свят на срещите, което показва отвореност към нови връзки и социални контакти.

Тенденцията на "сивия развод" не е просто статистическа аномалия, а отражение на дълбоки социални промени. Тя сигнализира за преход към разбирането, че бракът не е самоцел, а партньорство, което трябва да носи лично удовлетворение през всички етапи на живота.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
сив развод развод след 50 социални тенденции бейби бумъри бракоразводни дела лично удовлетворение продължителност на живота синдром на празното гнездо отношения след 50 САЩ
Последвайте ни
Лом под вода след адска буря, мълния подпали постройка

Лом под вода след адска буря, мълния подпали постройка

Моден триумф в Лондон: 59-годишната Салма Хайек засенчи всички на лятно парти (СНИМКИ)

Моден триумф в Лондон: 59-годишната Салма Хайек засенчи всички на лятно парти (СНИМКИ)

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 9 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 8 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 8 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Свят Преди 9 минути

Техеран настоява първо да бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, преди да допусне инспекции и достъп до ядрени материали

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Свят Преди 19 минути

​Властите предупреждават за сериозни смущения в жп трафика в районите, засегнати от екстремните жеги

<p>Гроси: МААЕ влиза в ядрените обекти на Иран</p>

МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, обяви Рафаел Гроси

България Преди 44 минути

Директорът на агенцията заяви, че проверките са неразделна част от споразумението между САЩ и Иран

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

България Преди 1 час

Адрияна Татарова е санкционирана с 5000 лева за договор за наем на зала, подписан със собствения ѝ син.

<p>Хорозов пое ЦИК с заявка -&nbsp;повече доверие и прозрачност</p>

Георги Хорозов пое ЦИК със заявка за откритост и по-високо обществено доверие в изборите

България Преди 1 час

Новият председател на комисията постави акцент върху прозрачността, законосъобразността и равнопоставеното участие в изборния процес

<p>КЗК удря по цените на храните с 19 мерки</p>

КЗК предлага 19 мерки за по-прозрачни цени и по-силна конкуренция в сектора „Храни“

България Преди 1 час

Комисията настоява за проследимост по веригата на доставки, контрол върху

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Любопитно Преди 1 час

Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Любопитно Преди 2 часа

Данни от въздушния трафик разкриха, че суперзвездата използва луксозната си машина за абсурдно къси разстояния, които с кола отнемат по-малко от час. Докато екозащитници говорят за „чист каприз“, екипът на певицата побърза да се оправдае, че самолетът редовно се дава под наем

Големите футболни вечери започват с голям екран

Големите футболни вечери започват с голям екран

Любопитно Преди 2 часа

Казусът „Баба Алино“: Съдът не върна на поста шефката на кадастъра във Варна

Казусът „Баба Алино“: Съдът не върна на поста шефката на кадастъра във Варна

България Преди 2 часа

Магистратите отхвърлиха искането за спиране на заповедта, издадена след проверките по скандала с незаконното селище

<p>Вечната Ел Уудс: Рийз Уидърспун зашемети в розово 25 години след &quot;Професия блондинка&quot;</p>

Вечната Ел Уудс: Рийз Уидърспун зашемети в розово 25 години след "Професия блондинка"

Любопитно Преди 2 часа

Носителката на „Оскар“ Рийз Уидърспун буквално скри шапката на феновете си, появявайки се в яркорозова рокля, досущ като героинята си от „Професия блондинка“. Актрисата гостува при Джими Фалън, където обяви официалното завръщане на Ел Уудс на екран

<p>Как да сме по-щастливи на работа? Учени предлагат неочакван 5-минутен трик&nbsp;</p>

Как да сме по-щастливи на работа? Учени предлагат неочакван 5-минутен трик

Свят Преди 2 часа

Независимо дали става въпрос за отговори на имейли или за провеждане на видео разговори, голяма част от офис живота се върти около това да сме приковани за стола. Този навик обаче вреди на здравето ни

Изкуствен интелект озвучи „Одисея“ с гласа на легендата Майкъл Кейн

Изкуствен интелект озвучи „Одисея“ с гласа на легендата Майкъл Кейн

Любопитно Преди 2 часа

Характерният тембър на актьора бе възпроизведен от изкуствен интелект за „Одисеята“, броени седмици преди премиерата на новия филм на Кристофър Нолан

Криза с бензина в Русия? Най-голямата рафинерия в Москва спира за месеци

Криза с бензина в Русия? Най-голямата рафинерия в Москва спира за месеци

Свят Преди 2 часа

Рафинерията, разположена в южните покрайнини на руската столица, е най-големият доставчик на гориво за Московския регион. Тя беше ударена два пъти този месец от украински безпилотни апарати, което наложи спиране на работата ѝ

<p>Повишават социалната пенсия за старост</p>

Повишават социалната пенсия за старост от 1 юли

България Преди 3 часа

Решението е взето на заседание на МС

Ебола достигна Франция - потвърдиха първи случай

Ебола достигна Франция - потвърдиха първи случай

Свят Преди 3 часа

Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите му, се казва в изявление на министерството, добавяйки, че рискът за европейското население като цяло е нисък

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Опасни жеги в Европа

sinoptik.bg
1

Какво да правим, ако намерим ранена птица

sinoptik.bg

Кои професии са най-голямото изпитание за брака?

Edna.bg

Поли Генова се показа от леглото след едва три часа сън

Edna.bg

Стефано Сенси се сбогува с Анортозис

Gong.bg

Арда върза основен футболист с нов договор

Gong.bg

"Няма да отнемаме права и да намаляваме доходи": Финансовият министър представя Бюджет 2026

Nova.bg

Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg