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Изкуствен интелект озвучи „Одисея“ с гласа на легендата Майкъл Кейн

Характерният тембър на актьора бе възпроизведен от изкуствен интелект за „Одисеята“, броени седмици преди премиерата на новия филм на Кристофър Нолан

24 юни 2026, 13:35
Изкуствен интелект озвучи „Одисея“ с гласа на легендата Майкъл Кейн
Източник: GettyImages

Н яколко седмици преди излизането на дългоочаквания филм на Кристофър Нолан, британският актьор Майкъл Кейн разказва "Одисея" в нова аудиокнига, за която той не е прочел нито една реплика, тъй като гласът му е възпроизведен от изкуствен интелект, предаде АФП.

Актьорът, който е на 93 години, се е съгласил да предостави своя характерен тембър за каталога на ElevenLabs - компания, която вече може да генерира гласа му с изкуствен интелект за различни проекти.

"Преди да гледате филма, послушайте оригиналната епопея", предлага компанията в съобщение преди излизането на екран през юли на блокбастъра на Кристофър Нолан, в който ролята на Одисей играе Мат Деймън. 
                  
Компанията прави истински маркетингов ход, като оставя епоса на Омир - легендарното произведение, достигнало до нас благодарение на устната традиция на античните бардове, да бъде разказан с гласа на един от най-верните сътрудници на Кристофър Нолан. 

 Майкъл Кейн е неизменна фигура във филмографията на американско-британския режисьор: освен в трилогията "Батман", той се е снимал и във филми на Нолан като "Интерстелар", "Дюнкерк" и "Тенет".

"Одисеята" никога не е била замислена да се чете в тишина. Векове наред тя е била рецитирана на глас", припомнят от ElevenLabs.

Компанията, сред чиито инвеститори е и актьорът Матю Макконъхи, е превърнала епичното произведение в 13-часова аудиокнига с музика и звукови ефекти. 

Резултатът обещава да подхрани дебатите около изкуствения интелект в Холивуд, където много представители на творчески професии се страхуват, че ще бъдат заместени от тази технология.

"Не става въпрос да заменим нашите гласове, а да ги усилим", каза Майкъл Кейн, когато миналата година обяви, че е продал гласа си на компания ElevenLabs, в чийто каталог фигурират също Стан Лий и Арт Гарфънкъл.

Източник: 24 Часа    
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