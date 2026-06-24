Как да сме по-щастливи на работа? Учени предлагат неочакван 5-минутен трик

Н езависимо дали става въпрос за отговори на имейли или за провеждане на видео разговори, голяма част от офис живота се върти около това да сме приковани за стола.

Този навик обаче вреди на здравето ни. Продължителното седене може да увеличи риска от наднормено тегло, развитие на сърдечни заболявания и диабет тип 2, казват експертите.

Въпреки че знаем, че почивките от екрана са полезни за нас, това, което е по-малко ясно, е колко често трябва да ставаме и да се движим, като същевременно оставаме продуктивни на работа.

Ново проучване, публикувано от British Journal of Sports Medicine, установи, че правенето на петминутни почивки – или „снакове за движение“ – на всеки час е най-добрият и най-осъществим начин за повишаване на благосъстоянието без загуба на ефективност.

Повече продуктивност, настроение и бодрост

Водещият изследовател Кийт Диас заяви пред BBC News, че повечето възрастни днес прекарват три четвърти от будния си ден в седнало положение. Макар че общият съвет „седете по-малко и се движете повече“ е правилен, хората имат нужда да знаят каква е точната доза, добави той.

„Добрата новина е, че почивка за разходка на всеки час в продължение на пет минути е достатъчна за подобряване на настроението и намаляване на умората. И хората намериха това за реалистично и постижимо“, каза Диас.

Проучването на Колумбийския университет е обхванало повече от 11 000 служители в САЩ – повечето от тях на офис работни места и на 8- до 9-часови смени. През първата седмица те са следвали обичайната си рутина и са попълвали ежедневни анкети за умората, настроението и производителността си на работа.

През следващите две седмици те са били помолени да правят разходки по време на работа от по пет минути на всеки половин час, на всеки час или на всеки два часа, и да попълват подобни анкети.

Разходката на всеки половин час е била полезна за настроението и за намаляване на умората, но е прекъсвала работния процес през деня. Разходката на всеки два часа е била по-добра от липсата на каквато и да е разходка, но изследователите са установили, че петминутната разходка на всеки час води до най-голямото и най-осъществимо подобрение в производителността, настроението и бодростта.

Седенето с часове може да бъде труден за изкореняване навик, казва Диас, като много служители в проучването са се притеснявали какво ще си помислят техните шефове или колеги за почивките им.

„Въпреки че може да изглежда нелогично, почивките за движение всъщност могат да повишат производителността на работа. Те могат да подобрят когнитивните функции, вниманието и паметта. Освен това помагат на хората да се чувстват по-спокойни и свежи“, каза Диас.

Разходката не струва нищо и не означава непременно спиране на работата, каза той, като посочи като примери срещите в движение или разхождането по време на телефонни разговори – независимо дали на открито, или из офиса.

Емили Макграт, старши кардиологична сестра в Британската сърдечна фондация (British Heart Foundation), приветства резултатите от изследването, заявявайки, че „простите дози движение могат да подобрят цялостното здраве“.

Въпреки това тя предупреди: „Проучването разчита на данни, съобщени самостоятелно от самите участници, и е краткосрочно, така че са необходими по-дълги изследвания, за да се потвърди неговото въздействие върху здравето на сърцето“.