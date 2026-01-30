Свят

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

30 януари 2026, 08:52
ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е вропейският съюз си поставя за цел да наложи 20-и пакет санкции срещу Русия, който да влезе в сила от 24 февруари – датата, на която се отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Въпреки продължаващите обсъждания между държавите членки на ЕС, тя уточни, че все още не е постигнато окончателно споразумение по съдържанието на санкционния пакет.

"Страните предлагат различни неща и работата продължава", заяви Калас и допълни, без да навлиза в подробности, че сред предложенията фигурират пълна забрана на морските услуги, както и допълнителни санкции срещу руския енергиен сектор и торовата индустрия.

ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

В изявление пред журналисти на 29 януари френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро призова за пълна забрана на морските услуги за Русия с цел спиране на движението на така наречения "сенчест флот" от руски петролни танкери.

Източник: БГНЕС    
ЕС Русия санкции морски услуги Украйна война
