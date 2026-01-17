България

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница

Обновена преди 49 минути / 17 януари 2026, 12:01
Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч
Тежката катастрофа край Ловеч   
Източник: БТА

М ъж и жена загинаха при катастрофа край Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10 ч. на път 401 в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, която се е возила на предната седалка. 

Шофьорът – мъж на 55 години, е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да се преборят за живота му.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Въведен е обходен маршрут Ловеч – път  I-4 Абланица – Микре – път III-401 Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.

Източник: БТА/Светломира Анастасова, кореспондент в Ловеч    
катастрофа Ловеч смъртни случаи път 401 Изворче челен удар ограничение на движението обходен маршрут пътна полиция пострадали
Последвайте ни
Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

11-годишен застреля баща си заради видео игра

11-годишен застреля баща си заради видео игра

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Григор Димитров

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

България Преди 1 час

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г.

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Любопитно Преди 1 час

На нейно място за ролята на Парън Тейт е избрана звездата от „Барби“ Марго Роби

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Любопитно Преди 3 часа

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 3 часа

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

България Преди 4 часа

Вирусът причинява необичайно бързо развитие на пневмония

Кресна

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

България Преди 4 часа

Въпреки това Гърция остава водеща лятна дестинация за българите

Федерални служители в Сейнт Пол, щата Минесота

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Свят Преди 5 часа

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай

Любослав Пенев

Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

България Преди 6 часа

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

България Преди 6 часа

ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Любопитно Преди 6 часа

Православните християни почитат паметта на преп. Антоний Велики

Римската империя - снимката е илюстративна

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

България Преди 14 часа

Инцидентите са станали край Монтана

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 15 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

<p>Албанският премиер си навлече гнева на гърците</p>

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Свят Преди 15 часа

„Ти не си потомък на Платон и Аристотел, както си мислиш“

.

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

България Преди 15 часа

Максималните температури ще са от минус 3°

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

„Миг, в който времето спря“: Нети сподели срещата с биологичната си майка

Edna.bg

Без корони и правила: Меган Маркъл показа най-личния си момент с Хари

Edna.bg

С лекота! Малена Замфирова вече е на 1/4-финалите в Банско

Gong.bg

Край на чакането: Зидан пред завръщане на голямата сцена

Gong.bg

Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря

Nova.bg

Николай Младенов е върховен представител за Газа

Nova.bg