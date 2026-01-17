Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

М ъж и жена загинаха при катастрофа край Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10 ч. на път 401 в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, която се е возила на предната седалка.

Шофьорът – мъж на 55 години, е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да се преборят за живота му.

В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Въведен е обходен маршрут Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.