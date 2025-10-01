България

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в „Автомобилна администрация

1 октомври 2025, 19:32
И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Откриха академичната година в Софийския университет

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”

В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА „Автомобилна администрация“.

„Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на „Автомобилна администрация“. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви Караджов. 

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“,  началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.

„Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, поясни Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в „Автомобилна администрация“. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми. 

„Поканили сме международната антикорупционна организация „Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, добави Караджов.

Източник: БГНЕС    
Руски удар спря захранването за АЕЦ

Украйна удари Русия с крилати ракети

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

Кучето ни има бълхи - какво да направим?

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Преди 2 дни
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Преди 2 дни

Последни новини

Предупредиха за горолом на Витоша

България Преди 26 минути

По възможност отложете всички разходки към планината

Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

България Преди 1 час

В писмо до Съюза на съдиите в България тя изтъква, че мярка е взета, предвид сериозността на евентуалното нарушение

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

България Преди 2 часа

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км

<p>Скандал с корупция разтърсва РС Македония</p>

Свят Преди 3 часа

Документален филм разкрива корупция, политически зависимости и институционални пропуски

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

България Преди 4 часа

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“

Едно от Смолянските езера пресъхна

България Преди 4 часа

Повечето животински и растителни видове, които се срещат в тези езера, са по-редки

Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС

Свят Преди 4 часа

Дебатът подчертава разликите между страните на първа линия в ЕС и тези, по-отдалечени от руските и украинските граници

Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон

Любопитно Преди 4 часа

Развлекателните праймтайм формати, новините и публицистичните предавания са със значителна преднина пред втората телевизия в класацията

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Свят Преди 5 часа

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Любопитно Преди 5 часа

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 5 часа

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Няма данни за пострадали, районът е евакуиран

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 5 часа

Шофьорът е турски гражданин

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Свят Преди 5 часа

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 5 часа

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 5 часа

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Всичко от днес

