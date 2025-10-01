България

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

Относно корупцията в Автомобилна администрация, лидерът на ГЕРБ беше категоричен: "Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ"

1 октомври 2025, 10:12
Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите
Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага

Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага
Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”

Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”
Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи
Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище
Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново
Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

"Има две теми, с които правителството трябва да се справи – едната е водата, другата цените. Всичко останало е празнодумство". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Във връзка с твърденията на ПП-ДБ, изказани по-рано от Ивайло Мирчев в кулоарите, че Таки е близък партньор на Пеевски и Борисов, и е седмият премиер на България, Борисов заяви: "Никога не съм го виждал и чувал".

"Ние от две години не знаем имаме ли кмет в София или не", продължи Бойко Борисов.

Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва! Пишем "Слаб 2" на правителството

Относно корупцията в Автомобилна администрация, лидерът на ГЕРБ беше категоричен: "Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ". 

"Иначе и комбилизон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също", добави Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ коментира и предстоящия бюджет, като заяви, че предложения от опозицията липсват: „Дългът стана 18 милиарда. Взимаха по 500 милиона на седмица. Дайте да не си даваме предложения“, посочи той.

Според него рисковете остават, но приходните агенции имат капацитет да се справят.

Борисов подчерта крехката конструкция на управлението: „Такова е правителство, че брои всеки ден депутатите и всяка партия се изживява като премиер. Защото без нито една от тях кабинетът не може да продължи“.

Източник: БГНЕС    
Борисов НС ДАИ
Последвайте ни
Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля

Селена Гомес скри трогателен детайл за Бени Бланко в сватбената си рокля

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп заплашва да уволни генерали „на място“, ако не му харесват

Тръмп заплашва да уволни генерали „на място“, ако не му харесват

България Преди 21 минути

Тръмп засилва напрежението между цивилното и военното ръководство, заплашвайки да уволни генерали на момента и обявявайки край на политическата коректност в армията

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Остра стресова реакция: какво представлява, признаци и начини за справяне

Свят Преди 31 минути

"Стимулът е толкова силен, че реакцията на тялото не зависи от волята или желанието на човека, а е автоматична“

,

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

България Преди 50 минути

Създават нови регистри за дигитализация на ключови публични услуги

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Ракът сред младите скочи със&nbsp;79% за 30 години</span></p>

Случаите на рак в ранна възраст по света са скочили със 79% за 30 г.

Свят Преди 1 час

Хората, родени след 1990 година, имат постоянен ръст на риска от 17 различни вида рак

.

Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси

България Преди 1 час

Печалбата им отново расте, отчете БНБ

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

"Цяла Европа пищи": НАТО подготвя атака, Русия е "жертва" в конфликта

Свят Преди 1 час

Докато подкрепата за продължаване на войната пада до най-ниското си ниво, Кремъл засилва наратива "Русия срещу Запада", за да поддържа общественото настроение

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

България Преди 1 час

Определението на съда е след жалба на един от кандидатите - Сашо Йовков

<p>НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото</p>

НОИ с важна информация за пенсиите и въвеждането на еврото

България Преди 1 час

„Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, увери управителят на НОИ, Весела Караиванова

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян доведе 12-годишната си първородна дъщеря, за да отпразнуват съвместното партньорство на марката ѝ с Nike

<p>Емили Блънт за АI актриса: Господи, ние сме обречени</p>

Емили Блънт за АI актрисата Тили Норуд: Господи, ние сме обречени

Любопитно Преди 1 час

AI актрисата е създадена от холандската актриса Елин ван дер Велден, която иска Норуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“

,

Португалия затяга правилата за мигрантите

Свят Преди 1 час

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Украинският бастион Краматорск: Непреклонност срещу руския натиск на фронта

Свят Преди 1 час

Как се живее с градовете на фронтовата линия в Украйна

<p>ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари</p>

ПП за заплащането на младите лекари: Няма извинения, че няма пари, въпрос на политическа воля е

България Преди 1 час

Партията започва да събира подписи за иницииране на извънредна здравна комисия

<p>&quot;Никой няма да спечели от ядрена авария&quot;, предупреждава Гроси</p>

След като Зеленски алармира за спряното захранване на Запорожката АЕЦ, Гроси - "Никой няма да спечели от ядрена авария"

Свят Преди 2 часа

Заради руски обстрел дизеловите генератори осигуряват аварийно захранване, докато централата остава седмица без връзка с електромрежата, предупреждава Зеленски

Европа губи 600 футболни игрища природа и земя всеки ден

Европа губи 600 футболни игрища природа и земя всеки ден

Свят Преди 2 часа

Между 2018 и 2023 година около 9000 квадратни километра земя – площ с размерите на Кипър – са преминали от зелено в сиво

Кризата в САЩ: Полети и паркове в хаос, без пари за храна

Кризата в САЩ: Полети и паркове в хаос, без пари за храна

Свят Преди 2 часа

Федералното правителство на САЩ спря работа след бюджетен спор. Какво означава това за живота на американците

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

17 признака, според които щяха да те обявят за вещица през 1692 г.

Edna.bg

Принцеса Ан в окото на войната: Изненадващо посещение в Украйна

Edna.bg

Роби Уилямс пусна снимка с Бербатов след зрелищния концерт в София

Gong.bg

Фактите говорят: Лапоухов без ключова намеса на вратата на ЦСКА

Gong.bg

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Nova.bg

Депутатите, президентът и патриархът почетоха успеха на националния ни отбор по волейбол (ОБЗОР)

Nova.bg