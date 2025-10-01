Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

"Има две теми, с които правителството трябва да се справи – едната е водата, другата цените. Всичко останало е празнодумство". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Във връзка с твърденията на ПП-ДБ, изказани по-рано от Ивайло Мирчев в кулоарите, че Таки е близък партньор на Пеевски и Борисов, и е седмият премиер на България, Борисов заяви: "Никога не съм го виждал и чувал".

"Ние от две години не знаем имаме ли кмет в София или не", продължи Бойко Борисов.

Относно корупцията в Автомобилна администрация, лидерът на ГЕРБ беше категоричен: "Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ".

"Иначе и комбилизон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също", добави Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предстоящия бюджет, като заяви, че предложения от опозицията липсват: „Дългът стана 18 милиарда. Взимаха по 500 милиона на седмица. Дайте да не си даваме предложения“, посочи той.

Според него рисковете остават, но приходните агенции имат капацитет да се справят.

Борисов подчерта крехката конструкция на управлението: „Такова е правителство, че брои всеки ден депутатите и всяка партия се изживява като премиер. Защото без нито една от тях кабинетът не може да продължи“.