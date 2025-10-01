Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

"Да ги закриваме направо". Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, помолен да коментира думите на Бойко Борисов по-рано, който поиска закриване на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по повод на двамата служители на агенцията, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Борисов: ДАИ да се закрие незабавно

"Разговаряхме сутринта", каза Пеевски и допълни, че по тази тема подкрепя Борисов.

"Ще го помислим, в МВР ли, къде да се прехвърлят", каза Пеевски за "Автомобилна администрация".

"Но след това, което се видя, за мен трябва да се закрият", посочи народният представител.

В отговор на въпрос за дупката в бюджета, която се очертава според опозицията, Делян Пеевски заяви: "Те са тотално неадекватни, те нямат право да предлагат нищо, те са крадци, които ограбиха митниците и всички проблеми са заради тях". Те нямат право да предлагат нищо, посочи лидерът на "ДПС - Ново начало".

Според него "крадците нямат право да говорят за митници, приходи или бюджет, защото, те ограбиха дървата заедно с баща им Румен Радев".

Пеевски каза, че партията му е абсолютно против вдигане на данъци. "Приходна агенция и митниците да се захващат да работят", допълни той.

В отговор на въпрос дали ще подаде сигнал до прокуратурата за "Боташ", Делян Пеевски каза, че би подал сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос и "за всичките" – до ДАНС и до прокуратурата. "Много данни имам за тях, ще видите тепърва. И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбиха България", каза Пеевски.

Той заяви, че тепърва ще има разкрития.

"Ще подадем данни и в САЩ", допълни Пеевски.