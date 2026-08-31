Арестуваха швейцарец за стрелба на рейв парти, при което бе убита италианка

22-годишната Мария Спинели, беше убита при нападението, чиито мотив засега остава неизвестен

43-годишен швейцарец беше арестуван тази сутрин от полицията в Швейцария като част от разследването на стрелбата на рейв парти в едноименната столица на кантона Аарау през уикенда, при която беше убита млада италианка, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Според полицията мъжът е единственият извършител на престъплението.

Жертвата, 22-годишната Мария Спинели, беше убита при нападението, чиито мотив засега остава неизвестен. Други двама италианци бяха сред петимата леко ранени.

Swiss police arrest suspect after deadly rave shooting https://t.co/Ibr0VAHAUl https://t.co/Ibr0VAHAUl — Reuters (@Reuters) August 31, 2026

Спинели е учила хотелиерство в Италия. По професия е била сервитьорка.

Италианската премиерка Джорджа Мелони изрази съболезнования и призова за пълно разясняване на инцидента.

Мъжът е бил спрян днес малко преди 1:00 ч. през нощта местно време (2:00 ч. българско) и впоследствие арестуван по подозрение за извършване на престъплението, се казва в доклада на полицията.

Разследванията продължават, за да се изяснят точните обстоятелства около инцидента, както и предисторията и мотива.

Полицията, пише швейцарската новинарска агенция „Кийстоун“ (Keystone), ще предостави допълнителни подробности в сряда и дотогава няма да разпространява допълнителна информация.

Вестник „Кориере дел Тичино“ съобщава, че изстрелите са произведени на две различни места и с две различни оръжия - 9-милиметров пистолет и автомат. Някои очевидци са съобщили за двама предполагаеми извършители, но е възможно един човек да е използвал две различни оръжия.