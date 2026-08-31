Свят

„Ще ме обесят“: Страхът, който тласка Путин към нова ескалация

Страхът от загуба на властта и обвиненията в провал могат да тласнат Кремъл към нови военни действия

31 август 2026, 18:24
„Ще ме обесят“: Страхът, който тласка Путин към нова ескалация
Владимир Путин   
Източник: БТА
  • Според анализа Путин може да е избрал нова ескалация, вместо прекратяване на войната, тъй като руската армия е в продължителен застой, а войната все повече натоварва икономиката и обществото.
  • Западните държави отчитат засилване на руската хибридна активност - саботажи, кибератаки и разузнаване, включително срещу европейската отбранителна индустрия. В самата Украйна се очакват по-масирани удари по инфраструктурата, а според руски източници Путин може да търси още 300-400 хил. военнослужещи.
  • Основният двигател според анализа е оцеляването на режима и нежеланието на Путин да изглежда слаб. Продължаването на войната обаче изчерпва ресурси и политически капитал, а евентуалната ескалация би увеличила страданията и риска от нестабилност, без непременно да реши проблемите на Русия.

На 29 август, по време на среща със служители и студенти в московски университет, Владимир Путин заяви, че косатките се хранят с полярни мечки. „Това е хранителната верига“, каза руският президент. „Децата трябва да бъдат обучавани на това, за да разбират в какъв свят живеем и защо провеждаме специалната военна операция“, така той нарича войната на Русия срещу Украйна.

Твърдението му е фантастично: няма известен случай косатка да е изяла полярна мечка. Но то даде известна представа за хищническия мироглед на Путин. Напоследък страните от НАТО са все по-притеснени накъде може да се насочват мислите му.

Руската армия до голяма степен е в задънена улица от години, като всеки месец дава десетки хиляди убити или тежко ранени. Войната се превърна в разрушително съперничество с дронове и ракети, което нанася тежки поражения на Украйна, но вече причинява видими щети и на Русия. Путин обаче не показва никакви признаци, че смята да отстъпи.

Опасението е, че той може да се опита да излезе от това, което руснаците наричат тупик, задънена улица, както е правил и в миналото: като намери нов начин да ескалира конфликта.

Признаците на тревога на Запад са навсякъде. На 25 август Джон Ратклиф, директорът на ЦРУ, неочаквано отпътува за Москва. Според различни информации той е отишъл или да предупреди Путин да не напада страни от НАТО, или да му представи мрачна оценка за перспективите пред Русия и да го убеди да преговаря.

Три дни по-късно Финландия поиска помощ от Швеция с нейни самолети и военни кораби за наблюдение на границата с Русия за евентуални нарушения. Германия се готви официално да обвини Русия за атака с дрон срещу летището в Лайпциг на 4 август и вероятно ще наложи нови санкции. На 20 август Румъния заяви, че е унищожила руски морски дрон, насочил се към сондажна платформа в нейните води. На 25 август Словакия осуети опит за палеж в завод за дронове.

Междувременно Путин прекрати продължителното си мълчание относно все по-успешните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и логистични центрове, включително складове на Wildberries, най-големия руски онлайн търговец.

В обръщение на 22 август той обвини Украйна, че е отворила „кутията на Пандора“, и обеща „ответен удар по най-чувствителните сектори на вашата икономика“. По-рано същия ден, обръщайки се към „Единна Русия“, управляващата партия в Кремъл, той отхвърли всякаква идея за прекратяване на войната.

„Специалната военна операция продължава. Ще се движим само напред“, заяви той. 

Източници, близки до Кремъл, твърдят, че след няколко седмици размисъл през лятото Путин изглежда е избрал ескалацията. Дългогодишен негов сътрудник дори смята, че президентът вероятно е възприел посещението на Ратклиф като знак за американска слабост.

Според източника Путин е изтълкувал по същия начин и посещението в Москва през ноември 2021 г. на Бил Бърнс, тогавашния директор на ЦРУ при Джо Байдън, който го предупреди да не нахлува в Украйна. Три месеца по-късно Путин го направи.

Никой не може да знае какво се случва в главата на Путин. Но причините му за ескалация на войната, както и решението първоначално да нахлуе, са вътрешнополитически. Основната му цел винаги е била да запази собствената си власт и в крайна сметка живота си.

Едно от опасенията в Кремъл е изчезването на мълчаливото обществено съгласие с войната. Дълбоките украински удари с дронове по рафинерии и онлайн търговци, както и ограниченията върху интернет, наложени от службите за сигурност, разбиха фасадата на нормалния живот.

Независимият социологически център „Левада“ съобщава, че 57% от руснаците определят ситуацията като „напрегната“. Сред причините, посочвани от анкетираните, са войната, броят на загиналите, мобилизацията, атаките с дронове и липсата на усещане за бъдеще.

Общественото доверие в телевизионната пропаганда намалява, а млади хора публикуват призиви за прекратяване на войната в социалните мрежи. Рейтингът на одобрение на Путин също спада.

Настроенията сред елита са още по-мрачни. Според един вътрешен човек основният проблем не е толкова икономиката или липсата на военен успех, колкото времето, което войната е погълнала: независимо от изхода, почти пет години са провал.

„Все повече се усеща, че царят е гол“, казва друг представител на руския елит.

Нито един от икономическите или политическите проблеми на Русия не представлява смъртна заплаха за Путин. Той разполага с икономически ресурси и репресивен апарат, за да продължи. Но възприятията имат значение.

Путин може да формулира целите си на езика на геополитиката, но всъщност се ръководи от престъпната логика на своя режим: никога да не показва слабост.

Русия има висока търпимост към насилието, но не прощава провала. Вероятно Путин смята, че ако прекрати войната, без да постигне дори минималната си цел, завладяването на целия украински регион Донбас, животът му може да бъде застрашен.

„Ще ме обесят“, казал той в един момент от войната на свои приближени, според човек от елита.

Продължаването на войната в сегашния ѝ вид обаче също не е решение.

„Сценариите, движени от инерцията, са неизгодни за Кремъл. Те просто поглъщат икономически ресурси и пилеят политически капитал“, казва друг член на руския елит. 

Всичко това може да направи ескалацията привлекателна. Но не е ясно как точно би изглеждала тя.

Русия вероятно ще засили хибридната война и саботажите срещу съюзниците на Украйна и ще атакува маршрутите за доставки от Европа към Украйна. Западните разузнавателни служби се опасяват, че Русия може да атакува заводи в Европа, които произвеждат въоръжение за украинската военна кампания. Те обаче смятат, че Путин не желае пряк военен сблъсък с НАТО.

В самата Украйна ескалацията до голяма степен означава увеличаване на мащаба на действията, които Русия вече предприема.

На 30 август руското министерство на отбраната заяви, че подготвя масирана атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Но Киев вече очаква подобни удари като част от руската мащабна офанзива, целяща да сломи волята на страната през зимата.

Що се отнася до сухопътната война, руски източници твърдят, че Путин е решен да изпрати още 300 000-400 000 души в „месомелачката“.

Той не е необходимо да обявява нова мобилизационна вълна: първоначалната заповед за мобилизация никога не е била отменена. Допълнителните войници вероятно ще бъдат набирани чрез натиск от страна на регионалните власти, за да бъде локализирано евентуалното обществено недоволство. Властите вече тестват новата система за набиране в Пензенска област, на около 750 км югоизточно от Москва.

Путин може също да засили репресиите срещу предполагаемите „вътрешни врагове“, не защото те представляват реална заплаха за властта му, а защото трябва да демонстрира сила.

Нищо от това няма да реши проблемите на Русия. По-скоро ще увеличи страданията на населението и ще допринесе за нестабилността както вътре в страната, така и извън нея.

Източник: The Economist    
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