Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

Ю ристът д-р Михаела Доцова се обърна към Народното събрание от парламентарната трибуна с призив за укрепване на правовата държава, институционалния ред и качеството на законодателния процес. В изказването си тя направи исторически паралел между приемането на Търновската конституция и настоящите предизвикателства пред българския парламент.

По-рано тя беше избрана за председател на НС. За нея гласуваха 188 народни представители, нямаше "против" и 49 се въздържаха.

"През месец април 1879 година във Велико Търново се приема конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си конституция определя България като правова и независима държава", заяви Доцова.

Тя подчерта, че 147 години по-късно страната отново е изправена пред необходимостта да укрепи държавността.

"Сто четиридесет и седем години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава", посочи тя.

По думите ѝ основен приоритет трябва да бъде връщането към устойчиви законодателни практики и предвидим процес на вземане на решения.

"Да направим процеса предвидим, вместо прибързан, да е основа на дебат, вместо на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, вместо на парче. Да се водим от устойчивост на решенията, вместо от конюнктура", каза още Доцова.

Тя призова за институционално укрепване и уважение към държавността.

"Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, а държавността започва с уважението към институциите", заяви юристът.

В изказването си тя подчерта ролята на народните представители и дългосрочния характер на политическите решения.

"Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните", каза тя.

Доцова заяви, че като председател ще се придържа към принципите на върховенството на Конституцията и парламентарния ред.

"Като пръв измежду равни, това е моят призив, да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността", посочи тя.

Тя допълни, че ще настоява за институционално достойнство и качествен законодателен процес.

"Ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. Ще отстоявам качество и устойчивост на законодателния процес", заяви Доцова.

Тя определи парламента като център на законодателния дебат и политическия диалог.

"Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат", каза тя.

В заключение Доцова призова за диалог, плурализъм и възстановяване на общественото доверие.

"Нека 52-рото НС бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно оттук, от тази зала. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на Петдесет и второто Народно събрание", заяви тя.