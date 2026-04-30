Политически заявки преди първото заседание на 52-рото Народно събрание

Сред водещите теми за новоизбраните депутати се откроиха съставянето на правителство и редовен бюджет

30 април 2026, 09:12
М инути преди първото заседание на 52-рото Народно събрание политическите сили очертаха основните си приоритети и очаквания за новия парламентарен мандат. Сред водещите теми в коментарите на избраните депутати и представители на партиите се откроиха формирането на правителство, приемането на държавния бюджет, ролята на опозицията и възможните реформи в ключови сектори, включително съдебната система, предава NOVA.

  •  „Прогресивна България“

Представители на „Прогресивна България“ очертаха приоритетите си преди първото заседание на 52-рото Народно събрание, като заявиха, че новият парламент има ясен обществен мандат за промяна на управлението и политическия тон в страната. Слави Василев подчерта амбицията за реформи и поемането на отговорност за бързо усещане на промяната, включително чрез избор на „достойна кандидатура“ за председател на парламента и продължаване на съвместната работа по ключови реформи.

Съпредседателят Гълъб Донев определи изборните резултати като „урок за политиците“ и заяви, че гражданите са показали силата на масовия вот. Той посочи, че предстоят важни решения за парламентарната група и че формацията е готова за участие в съставянето на правителство. Като основни приоритети бяха откроени цените на храните и горивата, както и съдебната реформа и работата на Висшия съдебен съвет.

  • ГЕРБ 

Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи, че основните приоритети на новия 52-ри парламент са съставянето на правителство и приемането на бюджета. Той подчерта ролята на опозицията като „алтернатива“, която трябва да бъде конструктивна и последователна, за да осигурява реална политическа конкуренция.

Дончев заяви, че председателят на парламента по традиция следва да бъде излъчен от най-голямата политическа сила, но към момента няма яснота за конкретна кандидатура. Той допълни, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения за конституционни и съдебни реформи, ако те са в интерес на държавата.

  • „Демократична България“ 

Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешнополитическото разделение в коалицията, като го определиха като нежелано и резултат от различия в подхода към единството на парламентарното представителство. Мирчев подчерта, че формацията е влязла в преговори с мандат за запазване на общността и ще остане активна опозиция в условия на силно концентрирана власт.

  • „Продължаваме Промяната“

Божанов заяви, че позицията за единство е била поддържана от тяхна страна и насочи въпросите за причините за разделението към „Продължаваме Промяната“, които според него са инициирали промяната в структурата на парламентарните групи.

Въпреки организационните различия, двамата лидери потвърдиха намерението за съвместна подкрепа на обща кандидатура на демократичните сили за президентските избори, която определиха като безалтернативна.

Мирчев подчерта, че коалицията ще бъде последователна и категорична опозиция, отговаряща на очакванията на своите избиратели, като акцентира върху ангажимента към около 400 000 гласоподаватели и необходимостта от политическа последователност.

  • „Възраждане“

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви преди началото на 52-рото Народно събрание, че партията ще бъде „конструктивна опозиция“, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Той открои като основни проблеми икономическата криза, бедността и националната сигурност.

По думите му номинациите за ръководни постове в парламента все още не са окончателно решени и предстои обсъждане в рамките на парламентарната група.

Ганев уточни, че евентуално участие в разговори за конституционни промени и съдебна реформа би било възможно само при конкретни предложения и официална покана, като решенията ще се вземат след анализ на съдържанието.

Той определи разделението между ПП и ДБ като очаквано и отказа да коментира други политически формации, като подчерта, че „Възраждане“ ще подкрепя единствено политики, които счита за национално отговорни.

Източник: NOVA    
Към момента е отворена единствено лентата в посока автомагистрала „Тракия“, като се очаква тя също временно да бъде затворена

Втора флотилия за Газа беше спряна от израелските сили на стотици километри от целта си. Инцидентът край бреговете на Крит напомня за сблъсъка от миналия октомври, когато сред десетките арестувани беше и екоактивистката Грета Тунберг

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

България Преди 12 минути

Председателят на „Продължаваме Промяната“ коментира и въпроса за политическото разделение, като заяви, че според него темата е вече изяснена и не следва да отклонява вниманието от реалната работа на парламента

Участието му в Hell’s Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал

Той отбеляза, че опозицията трябва да изпълнява ролята на „алтернатива“ и да бъде конструктивна и организирана

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 57 минути

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

От електроразпределителното дружество посочват, че е установена намеса в измервателния уред

Той участва в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

„Джералд Р. Форд“ подобри рекорд, държан от „Ейбрахам Линкълн“, като надмина 294-дневната му мисия от 2020 г.

Сред пострадалите са трима полицаи

След новите обвинения в заплаха към Тръмп: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда

Федерален магистрат постанови освобождаването му без налагане на специални ограничения

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

Тръмп и Мерц влязоха в спор за войната с Иран

"Булгаргаз" предлага поскъпване с близо 5 на сто

Учените разбиха старата теория, че инсомнията е просто страничен ефект от други болести

