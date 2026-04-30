Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

30 април 2026, 11:26
Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите
Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание
Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени
Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство
Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма
Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати

Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати
Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път

Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път
Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

М ихаела Доцова от "Прогресивна България" беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание (НС).

 Народното събрание проведе гласуване за избор на председател на 52-рото НС, като номинации направиха от "Прогресивна България" ПБ“ (ПБ) и „Възраждане“.

 За нея гласуваха 188 народни представители, нямаше "против" и 49 се въздържаха.

Източник: БГНЕС

Кандидатурата на Петър Петров от "Възраждане" получи 12 гласа, 174 против и 50 "въздържали се". 

За председател на 52-рото НС е избрана Михаела Доцова, обяви най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов.

След обявяването на избора, Доцова получи букет цветя и поздравления от лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.  

Процедурата по избор на председател е първа и ключова стъпка за започване на парламентарната работа.

Източник: БТА
  • Какво каза д-р Михаела Доцова от трибуната на НС

Юристът д-р Михаела Доцова се обърна към Народното събрание от парламентарната трибуна с призив за укрепване на правовата държава, институционалния ред и качеството на законодателния процес. В изказването си тя направи исторически паралел между приемането на Търновската конституция и настоящите предизвикателства пред българския парламент.

По-рано тя беше избрана за председател на НС. За нея гласуваха 188 народни представители, нямаше "против" и 49 се въздържаха.

"През месец април 1879 година във Велико Търново се приема конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си конституция определя България като правова и независима държава", заяви Доцова.

Тя подчерта, че 147 години по-късно страната отново е изправена пред необходимостта да укрепи държавността.

Източник: БГНЕС

"Сто четиридесет и седем години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава", посочи тя.

По думите ѝ основен приоритет трябва да бъде връщането към устойчиви законодателни практики и предвидим процес на вземане на решения.

"Да направим процеса предвидим, вместо прибързан, да е основа на дебат, вместо на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, вместо на парче. Да се водим от устойчивост на решенията, вместо от конюнктура", каза още Доцова.

Тя призова за институционално укрепване и уважение към държавността.

"Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, а държавността започва с уважението към институциите", заяви юристът.

Източник: БГНЕС

В изказването си тя подчерта ролята на народните представители и дългосрочния характер на политическите решения.

"Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните", каза тя.

Доцова заяви, че като председател ще се придържа към принципите на върховенството на Конституцията и парламентарния ред.

"Като пръв измежду равни, това е моят призив, да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността", посочи тя.

Тя допълни, че ще настоява за институционално достойнство и качествен законодателен процес.

Източник: БГНЕС

"Ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. Ще отстоявам качество и устойчивост на законодателния процес", заяви Доцова.

Тя определи парламента като център на законодателния дебат и политическия диалог.

"Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат", каза тя.

В заключение Доцова призова за диалог, плурализъм и възстановяване на общественото доверие.

"Нека 52-рото НС бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно оттук, от тази зала. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на Петдесет и второто Народно събрание", заяви тя.

Михаела Доцова Народно събрание Председател на НС Прогресивна България Избор на председател Правова държава Законодателен процес Търновска конституция Държавност Обществено доверие
По темата

НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

Депутат 241: Първото куче-водач в парламента

Депутат 241: Първото куче-водач в парламента

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

carmarket.bg
Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Свят Преди 14 минути

Кадрови промени настъпиха след напрежение по време на Купата на Турция

Свят Преди 23 минути

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им

,

Експеримент с гигантски атоми симулира най-смразяващия сценарий за края на Вселената

Любопитно Преди 40 минути

Учени потвърдиха теоретичните прогнози за това как би протекло разпадането на „фалшивия вакуум“ – процес, който може да пренареди Космоса мигновено

Любопитно Преди 51 минути

Кои участниците ще изненадат всички, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че е била готова да се пенсионира, но е поискала повече пари, знаейки, че филмът ще е хит. Сега, 20 години по-късно, Стрийп се завръща за продължението на класиката, в което ще видим още Лейди Гага и звезди от „Бриджъртън“

Снимката е илюстративна

„Тъмният орел“ към Близкия изток: САЩ готвят хиперзвуков удар срещу Иран

Свят Преди 1 час

Bloomberg: Пентагонът обмисля първото в историята разгръщане на хиперзвуково оръжие зад граница

Любопитно Преди 1 час

„Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение

,

„SOS Разтребители“ започва на 19 май по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Телевизията представя нов авторски риалити формат

s

Какво означава добра оферта, ако не гледаме само цената на кВтч

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Най-добрата оферта не е просто най-ниската цена, а най-ясната рамка за разхода

s

7 въпроса, които всеки бизнес трябва да си зададе преди нов договор за ток

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Цената е само началото — важни са и условията, рискът и предвидимостта.

Енергията на бъдещето Преди 1 час

По-добри условия, повече контрол и ясен процес, без опашки, папки и административен хаос

.

Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Любопитно Преди 1 час

Напитката е ферментирала на МКС при условия, симулиращи лунна гравитация. Бутилката от едва 100 мл бе закупена от анонимен купувач, а производителят вече крои планове за истинска пивоварна на Луната до 2050 г., за да радва бъдещите колонизатори

,

Надежда за живот: Медици от няколко болници обединиха сили, за да спасят 9-годишно дете

България Преди 2 часа

Въпреки огромния риск и минималния ефект от химиотерапията, лекарите извършиха сложна операция на 9-годишно дете с рядък сарком. След обединените усилия на ВМА, „Пирогов“ и „Света Анна“, малкият пациент вече се възстановява у дома

,

Ето кога изплащат пенсиите и обезщетенията през май

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел. 112. В близост до разклона за село Самуил на главен път Е-70 автобус, превозващ работници аварира, а 51-годишният шофьор слиза, за да огледа превозното средство

България Преди 2 часа

Основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания, подчерта той

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Цветомир от Hell’s Kitchen: Искаме дете с приятелката ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

На добър час: Дара заминава за „Евровизия“ във Виена

Edna.bg

Левски спори с гръцки и руски грандове за хърватски защитник

Gong.bg

Не е само стадионът - Левски с мащабни планове за нова база

Gong.bg

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Nova.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва, избраха председател (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg