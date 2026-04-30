Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

С мнозинство в пленарната зала, депутатите избраха за председател на законодателния орган Михаела Доцова от „Прогресивна България“ (ПБ). Тя застава начело на парламента като доказан експерт с мащабен опит в държавната администрация и юридическата наука.

Експертност и опит в сърцето на държавата

Изборът на 42-годишната Михаела Доцова бе приет като знак за връщане към експертното начало в институцията. Тя е юрист по образование, чиято професионална кариера е неразривно свързана със структурите на изпълнителната и законодателната власт. Нейният опит в администрацията на самото Народно събрание и в Областната администрация на Софийска област ѝ осигурява задълбочено разбиране на сложните държавни механизми още преди да прекрачи прага на парламента като народен представител.

Кариера в Министерството на околната среда и водите

Значителна част от професионалния път на Доцова преминава в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). От 2017 г. насам тя заема ключови позиции във ведомството, включително като директор на дирекция „Правна“ в продължение на повече от седем години. Авторитетът ѝ в министерството се потвърждава и от заеманите постове на главен секретар и началник на кабинета на министъра – роли, изискващи изключителна дисциплина, юридическа прецизност и стратегическо управление.

Академични постижения и научен принос

Новият председател на НС притежава научната степен „Доктор по административно право и административен процес“. Нейният дисертационен труд, фокусиран върху контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети, я утвърждава като специалист в сферата на местното самоуправление и административното право.

Д-р Доцова е автор на над 13 научни публикации и е редовен участник в международни и национални конференции. Темите, по които работи, обхващат:

Изборни процеси и законодателни реформи;

Екологично право и устойчиво развитие;

Административен контрол и прозрачност на управлението.

Личен профил

Михаела Доцова владее отлично английски език, което ще бъде от ключово значение за международната дейност на Народното събрание и контактите с европейските институции. Тя е неомъжена и според нейни колеги се отличава с работохолизъм и строга привързаност към буквата на закона.

С избирането на д-р Доцова, 52-рото Народно събрание дава заявка за парламент, в който юридическата експертиза ще доминира над политическото говорене. Нейната основна задача ще бъде да възстанови престижа на институцията и да гарантира качеството на приеманите закони в един предизвикателен за страната период.