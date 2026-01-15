Катастрофа блокира пътя между Симитли и Банско

В ременно е ограничено движението за всички моторни превозни средства по път II-19 между Симитли и Банско в района на село Градево, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Тежка катастрофа затвори път II-19, загина човек

Причината е възникнало пътнотранспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътна полиция.

Затвориха пътя Банско – Гоце Делчев

От Областно пътно управление - Благоевград казаха пред БТА, че и към този момент движението в района на инцидента е затворено и в двете посоки.