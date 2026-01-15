България

Катастрофа блокира пътя между Симитли и Банско

Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътна полиция

15 януари 2026, 19:51
В ременно е ограничено движението за всички моторни превозни средства по път II-19 между Симитли и Банско в района на село Градево, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е възникнало пътнотранспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътна полиция.

От Областно пътно управление - Благоевград казаха пред БТА, че и към този момент движението в района на инцидента е затворено и в двете посоки. 

Десислава Велкова    
