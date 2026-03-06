България

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

Гюров каза, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри

6 март 2026, 11:07
Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста
Източник: БТА

С лужебният министър на регионалното развитие Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста си по здравословни причини. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на парламентарния блиц контрол. Изказването му беше в отговор на въпрос на председателя на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в Народно събрание.

Йорданов се позова на публикации в медиите, според които Бонева първоначално е подала оставка, а впоследствие се е върнала на работа и е заявила, че е била подложена на натиск за кадрови назначения от страна на депутатите от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. 

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

Въпросът на Йорданов беше свързан с това дали е искана оставката на министъра на регионалното развитие и каква е ролята на служебния премиер в случая. 

В отговор Гюров заяви, че служебното правителство работи с факти, а не с медийни публикации. По думите му Ангелина Бонева лично е поискала да бъде освободена от поста си. „Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

Гюров добави, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри. По думите му президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени „достойнството и здравето“ ѝ. Премиерът призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.

В реплика Тошко Йорданов заяви, че според информация в медиите Бонева се е върнала на работа, провела е срещи с политическия си кабинет и е отказала да допусне предложен за неин заместник. 

Освободиха зам.-министъра на регионалното развитие

В отговор Гюров посочи, че служебното правителство няма да влиза в подобен политически дебат. „Ние уважаваме достойнството на хората. Предимство за нас е запазването на тяхното здраве“, заяви той и добави, че фактите ще станат ясни.

Припомняме, че в сряда служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров. От правителството обясниха, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Ангелина Бонева Оставка Здравословни причини Андрей Гюров Служебно правителство Регионално развитие Натиск за кадрови назначения Тошко Йорданов Парламентарен контрол Илияна Йотова
Последвайте ни
Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 16 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 13 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 12 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

България Преди 10 минути

"МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Любопитно Преди 56 минути

От историческата битка за попечителство до последния арест за шофиране в нетрезво състояние – животът на принцесата на попа остава в плен на хаоса

<p>Напусна ни композиторът Валди Събев</p>

"С огромна скръб и разбито сърце“: Съпругата на композитора Валди Събев съобщи за смъртта му

България Преди 1 час

Надя Събева обяви кончината на композитора във Facebook

.

Gen Z срещу феминизма: Стряскащи данни за новата токсична мъжественост

Любопитно Преди 1 час

Глобално проучване в 29 държави разкрива неочакван парадокс: всеки трети млад мъж от Gen Z вярва, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. Докато светът се променя, момчетата под 30 се връщат към най-консервативните и рестриктивни роли

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Технологии Преди 1 час

OpenAI казва, че обновеният алгоритъм GPT-5.4 е много по-прецизен и способен да работи с повече информация, по-специфични детайли и да създава по-сложни презентации и съдържание. Означава ли това, че ще сменя служители? Засега далеч не

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Свят Преди 1 час

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол заради войната с Иран

Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Любопитно Преди 1 час

Комбинацията между Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii се усеща естествена и силна, комбинация от дълбок текст, емоционална музика и автентично присъствие. А резултатът е песен, която оставя усещането, че това е само началото на още срещи между артистите

Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Демократите разследват начина, по който администрацията на Тръмп е боравела с досиетата „Епстийн“, предаде АФП.

,

Португалският китарист То Трипш дойде в София

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният португалски китарист от Dead Combo представя новия си албум Popular Jaguar в София. То Трипш носи четири десетилетия музикална история и филмов лиризъм в бар Singles за една незабравима вечер с меланхолични акорди и транседентен звук

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Кирил Гуцов - артистът, който вярва, че красотата е мисия и магия разказва за най-горещото си преживяване досега - участието си в “Hell’s Kitchen”

Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

Свят Преди 2 часа

Украйна твърди, че Унгария е задържала украински банкови служители

Златна монета от VI в., открита на крепостта „Туида” край Сливен

Кушии, стрели и воини: Тодоровден върна славата на „Туида“

Любопитно Преди 2 часа

С идването на българите в началото на VIII в., „Туида“ заживява нов живот в пределите на Първата българска държава. Макар името на старобългарското селище да остава загадка, археологическите находки говорят красноречиво – тук е намерен оловен печат на самия княз Борис-Михаил от 870 г.

<p>Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско</p>

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

България Преди 2 часа

Бащата на детето разказа как се стигнало до инцидента

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

Любопитно Преди 2 часа

„Безсърдечен“ е песен за онзи парадоксален момент след края - когато навън грее, хората се смеят, всичко започва наново, а ти се чувстваш така, сякаш нещо от теб липсва. Не драматично. Не театрално. А тихо и необратимо

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT

България Преди 2 часа

Защо оператори се представят за медицински специалисти и как плашат възрастни хора

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Вярвам, че можем да бъдем много добри родители с партньора ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лятно настроение от яхтата: Селин Дион показа перфектна форма

Edna.bg

Обявиха кога ще бъде церемонията "Футболист на годината"

Gong.bg

Направиха нещо много важно за отличния терен на "Армията" (ВИДЕО)

Gong.bg

Андрей Гюров: Американските военни самолети са били разположени на летището ден преди встъпването на служебния кабинет

Nova.bg

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването

Nova.bg