Свят

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Той подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени

6 март 2026, 10:14
Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"
Източник: Getty Images

Б удапеща ще „прекрати транзитните доставки през Унгария“, които са важни за Украйна, ако Киев не възобнови транспортирането на руски суров петрол по тръбопровода „Дружба“. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

Орбан отново обвини украинските власти в изнудване и подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени.

„Спряхме износа на дизел за Украйна, но все още поддържаме износа на електроенергия. Ще спрем и транзитните доставки, преминаващи през Унгария, които са важни за Украйна, докато не получим одобрението на Киев за възобновяване на доставките на петрол“, заяви Орбан в интервю пред националното радио на страната.

Спряха доставките на руски петрол до Унгария

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че повреденият през януари петролопровод „Дружба“ може да бъде технически готов за възобновяване на работа след около месец и половина.

На брифинг в Киев Зеленски посочи, че инфраструктурата на тръбопровода, който е ключов маршрут за доставките на руски петрол към Централна Европа, може да бъде възстановена в този срок, след като му бяха нанесени щети при руска въздушна атака през януари.

Източник: БТА, Марин Милков    
Унгария Украйна тръбопровод Дружба петрол Виктор Орбан Владимир Зеленски транзитни доставки руски суров петрол енергийни доставки изнудване
Последвайте ни

По темата

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването

Призраци в ледовете: Български антарктици откриха останки от самолетна катастрофа, белязала историята на Аржентина

Призраци в ледовете: Български антарктици откриха останки от самолетна катастрофа, белязала историята на Аржентина

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
EV бунтарят Cupra Born идва с 326 „коня“ и физически бутони

EV бунтарят Cupra Born идва с 326 „коня“ и физически бутони

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 16 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 13 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 12 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмм: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

Тръмм: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

Свят Преди 4 минути

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

България Преди 10 минути

Гюров каза, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Свят Преди 1 час

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол заради войната с Иран

Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Любопитно Преди 1 час

Комбинацията между Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii се усеща естествена и силна, комбинация от дълбок текст, емоционална музика и автентично присъствие. А резултатът е песен, която оставя усещането, че това е само началото на още срещи между артистите

Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Демократите разследват начина, по който администрацията на Тръмп е боравела с досиетата „Епстийн“, предаде АФП.

,

Португалският китарист То Трипш дойде в София

Любопитно Преди 1 час

Легендарният португалски китарист от Dead Combo представя новия си албум Popular Jaguar в София. То Трипш носи четири десетилетия музикална история и филмов лиризъм в бар Singles за една незабравима вечер с меланхолични акорди и транседентен звук

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Кирил Гуцов - артистът, който вярва, че красотата е мисия и магия разказва за най-горещото си преживяване досега - участието си в “Hell’s Kitchen”

Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

Свят Преди 1 час

Украйна твърди, че Унгария е задържала украински банкови служители

<p>Шефът на Пентагона разкри военните цели на САЩ в Иран</p>

Шефът на Пентагона: САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран

Свят Преди 1 час

Хегсет предупреди, че САЩ не изпитват недостиг на боеприпаси за война с Иран

Златна монета от VI в., открита на крепостта „Туида” край Сливен

Кушии, стрели и воини: Тодоровден върна славата на „Туида“

Любопитно Преди 1 час

С идването на българите в началото на VIII в., „Туида“ заживява нов живот в пределите на Първата българска държава. Макар името на старобългарското селище да остава загадка, археологическите находки говорят красноречиво – тук е намерен оловен печат на самия княз Борис-Михаил от 870 г.

<p>Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско</p>

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

България Преди 1 час

Бащата на детето разказа как се стигнало до инцидента

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

Любопитно Преди 2 часа

„Безсърдечен“ е песен за онзи парадоксален момент след края - когато навън грее, хората се смеят, всичко започва наново, а ти се чувстваш така, сякаш нещо от теб липсва. Не драматично. Не театрално. А тихо и необратимо

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT

България Преди 2 часа

Защо оператори се представят за медицински специалисти и как плашат възрастни хора

Вяра, по-силна от меча: Отдаваме почит на воините, загинали за християнската вяра в Аморион

Вяра, по-силна от меча: Отдаваме почит на воините, загинали за християнската вяра в Аморион

Любопитно Преди 2 часа

Победителят заповядал да затворят в тъмница военачалниците, които били 42-ма души

"Мене ме нема в целата схема": Десислава Радева с хумористичен пост във Facebook

"Мене ме нема в целата схема": Десислава Радева с хумористичен пост във Facebook

България Преди 2 часа

Тя публикува в социалните мрежи реакция по повод актуална политическа ситуация

<p>Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение</p>

Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Свят Преди 3 часа

Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Вярвам, че можем да бъдем много добри родители с партньора ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лятно настроение от яхтата: Селин Дион показа перфектна форма

Edna.bg

Ето какъв е шансът на Левски да стане шампион след загубата в Разград

Gong.bg

Григор продължава да изумява: дори съперниците го аплодират (видео)

Gong.bg

Андрей Гюров: Американските военни самолети са били разположени на летището ден преди встъпването на служебния кабинет

Nova.bg

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването

Nova.bg