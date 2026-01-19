Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

К ървав инцидент разтърси Банско в ранните часове на неделния ден. 26-годишен чужд гражданин е бил намушкан с нож при скандал в хотелска стая, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон 112 около 04:30 часа на 18 януари. Пристигналите на място полицейски екипи заварили в стаята ранения мъж и неговата спътница – 21-годишна чужденка. Според първоначалната информация, в помещението е възникнал конфликт, който е прераснал във физическо насилие.

Състоянието на пострадалия

Мъжът е транспортиран незабавно към МБАЛ-Разлог. При прегледа медиците са установили прободна рана в областта на рамото. За щастие, нараняването не е било животозастрашаващо и след като му е оказана спешна помощ, той е освободен за домашно лечение.

Арест и разследване

Служителите на реда са задържали 21-годишната жена със заповед за задържане до 24 часа. Към момента не се съобщават официално мотивите за нападението, нито дали двамата са били под въздействието на алкохол или упойващи вещества.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите полицаи под надзора на прокуратурата продължава.