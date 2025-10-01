Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Г лавна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ) е част от специализираната администрация на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, която функционира към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ДАИ извършва контролни функции в областта на автомобилните превози и движението по пътищата, като издава разрешителни за прегледи на МПС, удостоверения за шофьорски курсове, провежда изпити за шофьори и контролира условията за провеждане на тези дейности, а също така осъществява административното обслужване на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари.

Двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

ДАИ осъществява контролните функции на изпълнителната агенцията в областта на автомобилните превози и движението по пътищата, тя:

издава разрешения за извършване на периодични технически прегледи на МПС и води регистър на лицата, извършващи тази дейност; издава удостоверения за регистрация на лицата, провеждащи шофьорски курсове; извършва огледи за годност на учебните кабинети, площадки и автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и проверка на контролно-техническите пунктове за технически прегледи на МПС; провежда изпити за шофьорска книжка, издава удостоверения за водач на такси, свидетелство за водач на ППС, превозващо опасни товари; издава лиценз за обществен превоз на пътници и товари, както и удостоверение за всяко използвано от превозвача МПС; осъществява контрол върху случайните автобусни превози; има право нейни служители да: спират за проверка МПС, извършващи обществен превоз на пътници и товари и превоз на пътници и товари за собствена сметка; изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза; контролира състоянието и дейността на автогарите; осъществява контрол по спазване на правилата за извършване превоз на опасни товари, както и контрол на устройствата за ограничаване на скоростта; има и други правомощия, посочени в закона.

Служителите на дирекцията имат също право да използват технически средства за заснемане на извършено от мен нарушение, като снимковият материал служи като доказателство за установяване на нарушението.

Служителите на ДАИ искали подкупи с Гугъл преводач

За какво мога да бъда наказан?

При проверка от ДАИ мога да бъда наказан, ако извършвам следните административни нарушения:

извършване на обществен превоз или превоз за собствена сметка без разрешително – с глоба от 1500 лв.; извършване на обществен превоз или превоз за собствена сметка с ППС, на което не е извършен предпътен технически преглед – с глоба 500 лв.; извършване на случаен превоз на деца и/или ученици извън периода на светлата част на денонощието – с глоба от 1000 лв. (при повторно нарушение – глоба от 3000 лв.); отказ за извършване на проверка от контролните органи – с глоба 2000 лв.; приемането/превозването на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса – с глоба 1000 лв.; липса/повреда на таксиметров апарат или ограничител на скоростта, невключване или разпломбиране на таксиметров апарат – с глоба от 500 лв.; извършване на технически прегледи без издадено разрешение – с глоба/имуществена санкция от 5000 лв.; извършване на шофьорски курсове без издадено разрешение – с глоба/имуществена санкция от 5000 лв.

Служителите на ДАИ могат да ми наложат принудителна административна мярка като временно спиране от движение на МПС, временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и др. в зависимост от нарушението ми. Това се посочва на официалната интернет страница на Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

Служителите на ДАИ изнудвали екип на Роби Уилямс с Google преводач

Припомняме, че в понеделник Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори, рекетирали шофьорите, са уволнени, а председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов заяви, че служители на ИААА са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията.

Причината за поискания подкуп е повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс.

Двама от водачите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между шофьорите и инспекторите имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач.

Ивайло Мирчев: Сайтът "Колко струва" не струва! Пишем "Слаб 2" на правителството

​Корупционният скандал със служители на ДАИ предизвика бурни реакции в НС

Ивайло Мирчев

​Корупционният скандал със служители на ДАИ предизвика бурни реакции в Народното събрание, където депутатите обсъдиха мерки за предотвратяване на злоупотреби и засилване на контрола в агенцията.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи, че ПП-ДБ са внесли законопроект за бодикамери за всички в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

"Това е една от най-корумпираните институции и е много трудно да намериш некорумпиран дайаджия", каза Мирчев.

"ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери, в резултат на което полицаите ги слагат, когато си искат", каза той.

"За най-големите корупционни скандали се оказва, че записи от бодикамерите няма, защото не е изгодно за Министерството на вътрешните работи", допълни депутатът.

"За да не става това и в ДАИ, сме предложили промяна в закона, която се надявам сега да бъде гласувана, за да може на концерта на Iron Maden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата и колко още са корумпирани", посочи Ивайло Мирчев.

Борисов: ДАИ да се закрие незабавно

Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира темата пред журналисти в кулоарите на парламента.

Борисов беше категоричен: "Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ".

"Иначе и комбинезон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също", добави Борисов, цитиран от БТА.

Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага

Делян Пеевски

Подкрепям Бойко Борисов - ДАИ трябва веднага да бъде закрита. Разговаряхме по този въпрос. Ще помислим къде да се прехвърли дейността, може да е в МВР, каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.