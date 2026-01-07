Свят

Усложнена зимна обстановка в Европа: Отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища

Отменени са 600 полета от и за летище „Схипхол“

7 януари 2026, 09:25
Усложнена зимна обстановка в Европа: Отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Продължава усложнената зимна обстановка в голяма част от Европа. Очаква се отмяна на още полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища.

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Заради нова снежна буря властите в Нидерландия призоваха хората, ако е възможно да останат у дома през днешния ден, предава NOVA.

Отменени са 600 полета от и за летище „Схипхол“, един от основните транспортни центрове в Европа.

Авиокомпаниите във Франция са получили нареждане да отменят днес поне 40% от полетите на основното парижко летище „Шарл де Гол“ и четвърт от полетите на „Орли“. 

Източник: NOVA    
зима европа блокада полети отмяна сняг
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
