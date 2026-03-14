Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

П оскъпването на горивата заради кризата в Близкия изток вече започна да се отразява върху икономиката, а експерти предупреждават, че в следващите седмици това може да засегне и цените на хранителните продукти.

„Засега поскъпване на продуктите от първа необходимост няма, но се очаква“, заяви пред NOVA председателят на Асоциация за развитие на търговските вериги – Александър Дончев.

Кои продукти може да поскъпнат

Индикации за предстоящо поскъпване идват както от хлебопроизводителите, така и от млекопреработвателите. Основните фактори, които оказват влияние върху цените, са:

По-високи цени на горивата, което оскъпява транспорта на стоките.

Увеличение на цените на електрическата енергия, което вдига разходите за производство и съхранение на хранителните продукти.

Според Дончев, най-вероятно цените на хляба и хлебните изделия ще се повишат с около 10–20%, докато млечните продукти като мляко, сирене и кисело мляко могат да поскъпнат с 5–10%.

Как се отразява на сметките ни в магазина

Повишението на цените на основните продукти би се усетило най-силно в семейните бюджети, където хлябът и млечните изделия са сред най-редовно купуваните стоки. Въпреки това, засега няма данни за рязко увеличение на цените на другите хранителни продукти от първа необходимост.

Експертите отбелязват, че ситуацията е динамична и много ще зависи от развитието на конфликта в Близкия изток, както и от движението на международните пазари на горива и енергия.