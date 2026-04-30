България

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

"Този парламент започва работа след труден период. Хората са уморени от празни обещания. Посланието им е ясно искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които се усещат в живота ми. Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи със своите действия", заяви Миланов

Обновена преди 1 час / 30 април 2026, 10:00
Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени
Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма
Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати

Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати
Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път

Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път
Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията
Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата
Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро
„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

С удар на историческия звънец най-възрастният народен представител ген. Румен Миланов от „Прогресивна България“ даде старт на 52-рото Народно събрание. В емоционално обръщение към новите депутати той призова за край на празните обещания и връщане на достойнството в държавните институции.

"Регистрирани са 239 народни представители, което означава, че имаме кворум за пристъпване към първото заседание на 52-рото НС и в тази връзка си позволявам да го обявя за открито", заяви Миланов. 

Той се обърна към официалните гости. 

По традиция тази отговорност се пада на най-възрастния народен представител. Приема се, че той носи най-много мъдрост и опит, каза Миланов за откриването на НС. 

"Факт е, че вие всички сте много по-млади от мен и това ме изпълва с надежда. Надежда за по-добра политика за повече разум и енергия в тази зала. Над 3 360 000 българи гласуваха. Този път ни подредиха различно. Изпратиха ни тук с ясно послание. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултати. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната. Това доверие е голямо изпитание и още по-голяма отговорност", заяви Миланов.

"Този парламент започва работа след труден период. Хората са уморени от празни обещания. Посланието им е ясно искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които се усещат в живота ми. Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи със своите действия", каза още Миланов. 

Именно с личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие. Време е да върнем доверието на гражданите в Народното събрание, заяви Румен Миланов.

Законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Живеем в несигурно време на напрежение и разделение. Нашият избор трябва да е ясен - да пазим реда и да действаме разумно. Бъдещето принадлежи на младите - те ще градят България утре, и е наш дълг да им оставим държава с ред, правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи - да върнем силата на закона и да съхраним мира, нямаме право на грешки. Без значение от партийните различия, ние трябва да работим заедно за бъдещето на децата ни, с уважение към труда на нашите родители, и в името на българския народ. Българските граждани ни избраха и ни дадоха доверие, разчитат на нашите съвест, воля и решения. 

България да пребъде!, завърши Миланов.

След словото на Миланов, депутатите положиха клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“, съобщи БГНЕС.

След полагането й народните представители подписаха клетвени листове.

В пленарната зала прозвучаха химнът на Република България и химнът на Европейския съюз. 

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

