България

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

"Служебното правителство се справи, успя да спре покупкопродажбата в изборния процес. Направи много за да спре купения вот, но с купения вот се изправиха най-много гражданите, като излязоха да гласуват", категорична беше българският президент

Обновена преди 31 минути / 30 април 2026, 10:16
Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство
Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма
Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати
Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път
Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията
Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата
Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро
„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

П резидентът Илияна Йотова се обърна към новоизбраните 240 депутати от 52-рото Народно събрание. Първият звънец точно в 10:00 ч. удари най-възрастният народен представител Румен Миланов. в залата присъства и българският патриарх Даниил, представители на различните религиозни групи в България, както и всички членове на служебния кабинет Гюров.

След традиционната реч на най-възрастният депутат и полагането на клетва от страна на новите депутати, на трибуната застана Илияна Йотова. Припомняме, че тя зае поста президент на България след оставката на Румен Радев, който пък влиза в Народното събрание като лидер на първата политическа сила "Прогресивна България", която спечели абсолютно мнозинство на предсрочните парламентарни избори.

"Позволете ми да се обърна към вас народните представители и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна, заставам с чувство на дълбока отговорност и уважение към волята на българските граждани. Благодаря за всеки подаден глас и всяка политическа сила, която участва в изборите. Това е глас за България", каза Йотова в началото  на обръщението си.

"Символно е, че НС започва работа в дните, когато отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Това трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, има единни и разединени", каза още тя.

"Служебното правителство се справи, успя да спре покупкопродажбата в изборния процес. Направи много за да спре купения вот, но с купения вот се изправиха най-много гражданите, като излязоха да гласуват", категорична беше българският президент.

Йотова изтъкна, че на изборите са гласували много повече хора."Това е нова легитимност на законодателният ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи, видяхме го, почувствахме знамем го, връщането на доверието няма да е лесно и бързо, но това ще бъде задача на всички институции и власти", заяви Йотова.

"Очакваме, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Време е да спрем да се държим като плах гост в европейското семейство. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граждани, има какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Политическата рамка на външната политика се задава от вас, народни предните представители", обърна се тя към новите 240 в пленарна зала.

"Очакването е за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, както повелява Конституцията. Бъдещото правителство и мнозинство ще реши какви да бъдат приоритетите. Голямата цел пред всички е да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи, но и с достъпно образование, здравеопазване, равен старт и еднакви закони за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Никоя власт не може да остави сами хората срещу цените и сметките“, посочи президентът

"Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г.", каза още президентът. По думите на Йотова, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.

Йотова даде заявка, че президентската институция ще продължи да бъде самостоятелна и независима, но ще подава ръка за обща работа в името на добруването на народа. "Обръщам се към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризма", заяви Илияна Йотова.

Тържествено заседание на 52-рото Народно събрание
65 снимки
НС
НС
НС
НС

По темата

Народно събрание Илияна Йотова Нови депутати Предсрочни избори Бюджет 2026 Априлско въстание Купен вот Вот на доверие Прогресивна България Служебен кабинет
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

s

Енергията на бъдещето Преди 9 минути

Енергията на бъдещето Преди 10 минути

,

България Преди 57 минути

България Преди 1 час

,

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

