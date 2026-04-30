Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

П резидентът Илияна Йотова се обърна към новоизбраните 240 депутати от 52-рото Народно събрание. Първият звънец точно в 10:00 ч. удари най-възрастният народен представител Румен Миланов. в залата присъства и българският патриарх Даниил, представители на различните религиозни групи в България, както и всички членове на служебния кабинет Гюров.

След традиционната реч на най-възрастният депутат и полагането на клетва от страна на новите депутати, на трибуната застана Илияна Йотова. Припомняме, че тя зае поста президент на България след оставката на Румен Радев, който пък влиза в Народното събрание като лидер на първата политическа сила "Прогресивна България", която спечели абсолютно мнозинство на предсрочните парламентарни избори.

"Позволете ми да се обърна към вас народните представители и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна, заставам с чувство на дълбока отговорност и уважение към волята на българските граждани. Благодаря за всеки подаден глас и всяка политическа сила, която участва в изборите. Това е глас за България", каза Йотова в началото на обръщението си.

"Символно е, че НС започва работа в дните, когато отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Това трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, има единни и разединени", каза още тя.

"Служебното правителство се справи, успя да спре покупкопродажбата в изборния процес. Направи много за да спре купения вот, но с купения вот се изправиха най-много гражданите, като излязоха да гласуват", категорична беше българският президент.

Йотова изтъкна, че на изборите са гласували много повече хора."Това е нова легитимност на законодателният ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи, видяхме го, почувствахме знамем го, връщането на доверието няма да е лесно и бързо, но това ще бъде задача на всички институции и власти", заяви Йотова.

"Очакваме, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Време е да спрем да се държим като плах гост в европейското семейство. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граждани, има какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Политическата рамка на външната политика се задава от вас, народни предните представители", обърна се тя към новите 240 в пленарна зала.

"Очакването е за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, както повелява Конституцията. Бъдещото правителство и мнозинство ще реши какви да бъдат приоритетите. Голямата цел пред всички е да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи, но и с достъпно образование, здравеопазване, равен старт и еднакви закони за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Никоя власт не може да остави сами хората срещу цените и сметките“, посочи президентът

"Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г.", каза още президентът. По думите на Йотова, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.

Йотова даде заявка, че президентската институция ще продължи да бъде самостоятелна и независима, но ще подава ръка за обща работа в името на добруването на народа. "Обръщам се към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризма", заяви Илияна Йотова.