Кабинетът одобри нов заем в размер на 250 млн. евро

Той ще е между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България

Обновена преди 12 минути / 20 август 2025, 07:14
Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

800 лева глоба плати шофьорът, хванат с 218 км/ч по АМ „Тракия”

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

П равителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между България и Банката за развитие на Съвета на Европа, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период, както и предложи на Народното събрание да го ратифицира. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

България с нов облигационен заем от 3,2 млрд. евро

Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в Закона за държавния бюджет.

Ратифицирането и влизането в сила на Споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, „Образование 2021-2027 г.“. По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми.

Ще плащаме ли чужди дългове след приемането на еврото

Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция в Европа. Основана е през 1956 година. Тя подкрепя приоритетите на Съвета за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на правата на човека. България е страна-членка на Банката от 1994 г., посочват от пресслужбата.

На 8 май Министерският съвет одобри проект на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
МС заем ЕС
Работник пострада тежко в завод

Истина или конспирация: 8 признака, че Владимир Путин е сериозно болен

Прокуратурата с подробности за бруталното убийство в Първомай

Кой уши костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Може ли кучето да забременее без „заклещване“

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

Правителството даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

България Преди 13 минути

Предложението беше внесено от премиера Желязков за обсъждане на заседанието на МС в сряда

Смениха шефа на полицията в Кюстендил

България Преди 55 минути

Това е станало със заповед от главния секретар на МВР

<p>Ядяща мозъка амеба е открита в&nbsp;питейната вода в Австралия</p>

Свят Преди 1 час

Амебата прониква през носа, достига до мозъка и причинява заболяване с почти 100-процентова смъртност

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

България Преди 2 часа

Инцидентът стана в нощта на 15 август на кръстовището на бул. "Константин Величков" и "Възкресение"

Семейството на Ози Озбърн поиска отлагането на документалния филм за него часове преди излъчването

Любопитно Преди 2 часа

„Ози Озбърн: Завръщане у дома“, чиято премиера беше предвидена за понеделник, 18 август, по BBC One, бе внезапно свален от програмата още същия ден

Снимката е илюстративна

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Свят Преди 2 часа

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото

<p>Половин София остава без топла вода за 9 дни другия месец</p>

България Преди 2 часа

Проверете дали вашият квартал е сред засегнатите

САЩ и Европа обсъждат гаранции за сигурността на Украйна след войната

Свят Преди 2 часа

Една от обсъжданите идеи е в Украйна да бъдат изпратени европейски сили под ръководството на САЩ

Снимката е илюстративна

Морето взе нова жертва - мъж се удави край Царево

България Преди 2 часа

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино

Задържаха българка в Гърция за оставено куче в кола

Свят Преди 2 часа

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция

Жажда. Водата е вкусна…по различен начин

Малките неща Преди 2 часа

Как да изберем?

САЩ може да помогнат на Украйна по въздух, заяви Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп не даде повече подробности

<p>Разкриха причината за смъртта на&nbsp;звездата от &bdquo;Лило и Стич&ldquo; Дейвид Бел</p>

Свят Преди 2 часа

Бел е страдал от редица сериозни заболявания преди трагичната си кончина на 12 юни на 46-годишна възраст

Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Забележката на президента може също да засегне чувствителен отклик у важен избирател за всички американски политици: военните ветерани

Нетаняху: Ще приемем примирие само при тези условия

Свят Преди 3 часа

Израел иска освобождаването на всички 50 заложници, държани от "Хамас", на фона на новото предложение за спиране на огъня в Газа

<p>Мир&nbsp;под въпрос: Кремъл не бърза със среща Путин-Зеленски</p>

Свят Преди 3 часа

Между двамата лидери има „огромна вражда“

