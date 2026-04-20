Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

О бработката на изборните протоколи в Монтана върви сравнително бързо, въпреки отделни затруднения и допуснати грешки от секционните комисии, съобщaва NOVA.

Към момента около 250 от близо 300 секции в областта са предали своите протоколи. Процесът протича сравнително организирано и с добро темпо.

Специфичното за Монтана е логистиката на предаване - всички секционни комисии първо се събират в сградата на театъра, след което под полицейски ескорт пренасят изборните книжа и чували на разстояние от около 200-300 метра до областната администрация, където се извършва официалното предаване.

Въпреки добрата организация, не липсват и проблеми. Част от секционните комисии са допуснали грешки при попълването на протоколите, включително разминавания при отбелязване на преференции.

Членове на комисии сигнализираха за неясноти и липса на конкретни указания при откриване на грешки, което е довело до многократни връщания за корекции.

Наложило се е дори извънредно отваряне на изборни чували. В един от случаите документ, който е трябвало да бъде поставен в отделен плик, погрешно е бил прибран в чувала.

По информация от Общинската избирателна комисия се е стигнало и до ситуации, при които всички членове на секционни комисии са били повторно събирани през нощта, за да присъстват при отваряне на чувалите и коригиране на допуснати нарушения.

От ОИК посочват, че макар да има сгрешени протоколи, по-голямата част са попълнени правилно. Подобни затруднения се наблюдават и при други избори и са свързани основно с неспазване на методическите указания. Очакванията са до края на деня всички протоколи да бъдат окончателно обработени и предадени.