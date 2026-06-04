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Асен Великов, Vivacom: Свръхрегулацията вреди на свързаността и конкурентния единен пазар в Европа

Green transition forum 6.0, заедно с бившия премиер на Италия – Енрико Лета, дадоха официален старт на "Софийската инициатива"

4 юни 2026, 18:12
Асен Великов, Vivacom: Свръхрегулацията вреди на свързаността и конкурентния единен пазар в Европа
Източник: Vivacom

С документ под надслов "От фрагментация към мащаб - ускоряване на конкурентоспособността на Eвропейския съюз", Green transition forum 6.0, заедно с бившия премиер на Италия – Енрико Лета, дадоха официален старт на "Софийската инициатива". Водещи индустриални изпълнителни директори, сред които и главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов, както и представители на търговски камари, отправиха призив за радикално ускоряване на структурните реформи в евросъюза и на регионалната конкурентоспособност.

Според автора на документа – Енрико Лета, който е и един от най-влиятелните архитекти на съвременната визия за единния пазар на Европейския съюз, Европа притежава достатъчно идеи и стратегии, но не ги прилага на практика. Като трите основни стълба на развитие, той определи - енергетика, финансови пазари и далекосъобщения.

"Европейският телекомуникационен сектор има нужда от опростени регулации, намаляване на бюрокрацията и условия за мащаб и консолидация. Това са част от ключовите условия, за да сме конкурентни в новия глобален контекст и Европа да се развива автономно и устойчиво в полза на своите граждани и бизнес".

Това послание отправи Асен Великов по време на срещата. В рамките на Green Transition Forum 6.0, десетки висши ръководители на водещи компании от ключови индустрии в България поставиха началото на "Софийска инициатива" – координиран призив за ускоряване на структурните реформи в ЕС.

Асен Великов подписа общата декларация под наслов "From Fragmentation to Scale - Accelerating EU Competitiveness", която обединява частния сектор около водещи приоритети за бъдещата икономическа архитектура на ЕС. Тя определя дигиталната свързаност, високоскоростните цифрови мрежи и инфраструктурата за изкуствен интелект като ключови двигатели на конкурентоспособността, устойчивостта и стратегическия суверенитет на Европа.

На срещата Великов изтъкна, че телеком индустрията инвестира милиарди евро във високоскоростни оптични мрежи, 5G и инфраструктура от следващо поколение, които са основа на цифровата икономика и на бъдещото ѝ развитие, базирано на изкуствения интелект. Тези усилия са задушени от бюрокрация и остаряла регулация, които са основни пречки за конкурентноспособността на Европа в сравнение със Съединените щати и Китай.

Той подчерта, че Законът за цифровите мрежи (Digital Networks Act – DNA) може да се превърне в новото начало за европейската свързаност като освободи потенциала за иновации, укрепи суверенитета и намали изоставането в конкурентоспособността. Но това ще бъде възможно само ако се преодолеят регулаторните практики от миналото. В настоящия си проект DNA премахва едва 3 задължения за докладване, като същевременно запазва 17 съществуващи и добавя още 12 нови.

„Наложително е да преминем от предварително (ex-ante) секторно регулиране към последващи (ex-post) хоризонтални мерки, както и към значително намаляване на бюрокрацията. На Европа е нужна интелигентна и устойчива във времето регулаторна рамка“, допълни Асен Великов.

телеком сектор Европейски съюз конкурентоспособност
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