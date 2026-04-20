България

Румен Радев: Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха

Той допълни, че хората са отхвърлили „самодоволството и високомерието на старите партии“

20 април 2026, 07:47
Румен Радев: Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха
Източник: БГНЕС

Р умен Радев благодари на всички български граждани, които са подкрепили „Прогресивна България“, на хората, които „вече почти 10 години са с него“, и на своя екип.

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Той изрази признателност към всички избиратели, които са упражнили правото си на глас „по съвест, независимо за кого“, както и към българите в чужбина, които „чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България“.

Радев благодари още на членовете на избирателните комисии и институциите, ангажирани с организацията на вота, като открои усилията на органите на МВР в борбата срещу „купения вот“.

По думите му активността на избирателите е знак, че „апатията е преодоляна“, но недоверието към политиката остава високо.

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

„Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха“, заяви той, като допълни, че хората са отхвърлили „самодоволството и високомерието на старите партии“.

Радев посочи, че ще коментира допълнително след обявяването на окончателните резултати.

Последвайте ни
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

pariteni.bg
Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Свят Преди 21 минути

По данни на руските служби самоделното взривно устройство е трябвало да бъде задействано в близост до обект на силите за сигурност в град Пятигорск

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

Технологии Преди 26 минути

Масаж, подгрев, панорама, кожа, всичко това е от особено значение за приятното изживяване на шофьор и пътници в автомобила, но гумите са тези, които имат най-голямо значение за безопасността ни

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

България Преди 37 минути

Вижте къде няма парно и топла вода:

<p>Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?</p>

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

България Преди 41 минути

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Любопитно Преди 46 минути

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Любопитно Преди 48 минути

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Свят Преди 50 минути

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

България Преди 1 час

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Свят Преди 1 час

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Свят Преди 1 час

Въпреки че наказателните обвинения бяха свалени, съдия в Лос Анджелис допусна иска на осветителя от снимачната площадка

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

България Преди 1 час

Регистрирани са и други нередности

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Технологии Преди 1 час

Увеличава се интересът към устройствата за умен дом, като камери, сензори за автоматизация, контакти и други аксесоари. Те могат да са много практични, но и създават свои особени рискове, за които трябва да се внимава, особено с някои джаджи

.

Мистерията е разкрита: Учени откриха неочакван източник на метан в океана

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Свят Преди 2 часа

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят"

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Свят Преди 2 часа

Целта е да бъдат освободени замразени средства за страната

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

България Преди 2 часа

ДПС печели доверието на избирателите - на второ място се нарежда АПС, а трети са „Прогресивна България“

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

От бурни любови до Холивудска слава: историята на Кармен Електра

Edna.bg

Нора Караиванова: Опитах с всички сили да те задържа, мое мило момче

Edna.bg

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Gong.bg

Халанд забрави добрите обноски на живо по ТВ

Gong.bg

При 96.41% обработени протоколи: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Демография на вота: За кого гласуваха българите

Nova.bg