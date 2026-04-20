Румен Радев: Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха

Р умен Радев благодари на всички български граждани, които са подкрепили „Прогресивна България“, на хората, които „вече почти 10 години са с него“, и на своя екип.

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Той изрази признателност към всички избиратели, които са упражнили правото си на глас „по съвест, независимо за кого“, както и към българите в чужбина, които „чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България“.

Радев благодари още на членовете на избирателните комисии и институциите, ангажирани с организацията на вота, като открои усилията на органите на МВР в борбата срещу „купения вот“.

По думите му активността на избирателите е знак, че „апатията е преодоляна“, но недоверието към политиката остава високо.

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

„Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха“, заяви той, като допълни, че хората са отхвърлили „самодоволството и високомерието на старите партии“.

Радев посочи, че ще коментира допълнително след обявяването на окончателните резултати.