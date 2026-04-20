Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

В ЦИК днес се очакват всички 31 районни избирателни комисии от страната, където данните от техните книжа ще бъдат повторно въведени. След това ще се пристъпи към следващата стъпка – официалното обявяване на резултатите.

Секциите в държавите извън България нямат свой избирателен район и се отчитат директно в ЦИК.

Окончателната избирателна активност ще стане ясна едва когато бъдат обобщени официалните резултати. Към момента от ЦИК са съобщили данните към 16:00 часа на 19 април – малко над 34,5%. Оправдаха се очакванията за по-висока избирателна активност. Ако сравним с последните предсрочни парламентарни избори през октомври 2024 г., тя е с около 8% по-висока. Най-активни отново са били в 23-ти МИР – София. Те обичайно заемат тази позиция почти винаги – с активност от 43,4%. В Кърджали интересът е бил най-нисък – с почти двойно по-ниска избирателна активност от 23,3%. И за тях това последно място не е необичайно.

От над 9000 машини, 75 бяха спрени вчера. В съответните секции гласуването продължи само на хартия. В две трети от случаите ставаше дума за проблеми с принтера – или бюлетината не излизаше, или беше отпечатана частично. Това обаче е много по-малък брой в сравнение с машините, които излязоха от строя на предишните избори.

Имаше и куриозни ситуации като неоткрити смарткарти за машините. Това принуди ЦИК да направи едно доста притеснително напомняне към секциите – да проверят внимателно за смарткартите. На предишни избори имаше случай, в който те просто бяха останали в чантата на председателя на секционната избирателна комисия, което обърка целия изборен процес във въпросната секция.

Броят на жалбите и сигналите този път беше по-висок от предходните избори – 182. Подавани са както от граждани, така и от партии, и са от най-различно естество.

Една от основните причини за жалбите е била липсата на паравани и замяната им от тъмни стаички, пише NOVA .

Някои гласоподаватели се оплакаха, че върху машинните им бюлетини не се поставя печат, а други – че се поставя. Проблем видяха и едните, и другите. От ЦИК припомниха, че няма място за притеснение – гласовете ще бъдат зачетени, независимо дали има печат върху машинната бюлетина.

Имаше и случаи, в които избиратели са били подтиквани да гласуват на хартия вместо с машина – например, за да не се образуват опашки, или с аргумента „по-добре гласувайте на хартия, за да не развалите машината“.

Сериозни технически затруднения белязаха изборния ден във Варна, където регионът се нареди сред областите с най-голям брой дефектирали машини за гласуване още в началните часове на вота.

По първоначални данни над 50 устройства са дали дефект, като при 15 от тях проблемите не са могли да бъдат отстранени от техниците. Това е наложило преминаване към гласуване изцяло с хартиени бюлетини в засегнатите секции.

Всяко прекъсване на машинния процес е изисквало съставяне на отделен протокол от секционните избирателни комисии. Така в някои секции броят на протоколите е достигнал между 10 и 15, което значително е усложнило работата им.

Честите технически проблеми са затруднили работата през целия изборен ден, а впоследствие са довели и до забавяне при обработката на резултатите. Основен проблем е било отчитането на гласове, при които машината е отпечатала бюлетина, но вотът не е бил отчетен коректно.

Въпреки трудностите, към момента всички секционни комисии вече са предали своите протоколи, а първоначалната обработка е приключила.

През деня е възникнала и куриозна ситуация, при която жена е била уведомена, че вече е гласувала, тъй като срещу името ѝ е имало подпис. Впоследствие се е оказало, че става дума за техническа грешка при отбелязване в списъка - разместване между два реда.

След намеса на комисията проблемът е бил отстранен и жената е успяла да упражни правото си на глас. Окончателната обработка на всички секционни протоколи се очаква да приключи в рамките на около час.