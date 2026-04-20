Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

От над 9000 машини 75 бяха спрени вчера, има 182 жалби и сигнали до ЦИК

20 април 2026, 08:00
Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България
Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения
Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция
Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до "тартора на Буковлък"
Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана
Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки

Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки
„Сияние“ започва изграждане на структури по места

„Сияние“ започва изграждане на структури по места
Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

В ЦИК днес се очакват всички 31 районни избирателни комисии от страната, където данните от техните книжа ще бъдат повторно въведени. След това ще се пристъпи към следващата стъпка – официалното обявяване на резултатите.

Секциите в държавите извън България нямат свой избирателен район и се отчитат директно в ЦИК.

Окончателната избирателна активност ще стане ясна едва когато бъдат обобщени официалните резултати. Към момента от ЦИК са съобщили данните към 16:00 часа на 19 април – малко над 34,5%. Оправдаха се очакванията за по-висока избирателна активност. Ако сравним с последните предсрочни парламентарни избори през октомври 2024 г., тя е с около 8% по-висока. Най-активни отново са били в 23-ти МИР – София. Те обичайно заемат тази позиция почти винаги – с активност от 43,4%. В Кърджали интересът е бил най-нисък – с почти двойно по-ниска избирателна активност от 23,3%. И за тях това последно място не е необичайно.

От над 9000 машини, 75 бяха спрени вчера. В съответните секции гласуването продължи само на хартия. В две трети от случаите ставаше дума за проблеми с принтера – или бюлетината не излизаше, или беше отпечатана частично. Това обаче е много по-малък брой в сравнение с машините, които излязоха от строя на предишните избори.

Имаше и куриозни ситуации като неоткрити смарткарти за машините. Това принуди ЦИК да направи едно доста притеснително напомняне към секциите – да проверят внимателно за смарткартите. На предишни избори имаше случай, в който те просто бяха останали в чантата на председателя на секционната избирателна комисия, което обърка целия изборен процес във въпросната секция.

Броят на жалбите и сигналите този път беше по-висок от предходните избори – 182. Подавани са както от граждани, така и от партии, и са от най-различно естество.

Една от основните причини за жалбите е била липсата на паравани и замяната им от тъмни стаички, пише NOVA.

Някои гласоподаватели се оплакаха, че върху машинните им бюлетини не се поставя печат, а други – че се поставя. Проблем видяха и едните, и другите. От ЦИК припомниха, че няма място за притеснение – гласовете ще бъдат зачетени, независимо дали има печат върху машинната бюлетина.

Имаше и случаи, в които избиратели са били подтиквани да гласуват на хартия вместо с машина – например, за да не се образуват опашки, или с аргумента „по-добре гласувайте на хартия, за да не развалите машината“.

Сериозни технически затруднения белязаха изборния ден във Варна, където регионът се нареди сред областите с най-голям брой дефектирали машини за гласуване още в началните часове на вота. 

По първоначални данни над 50 устройства са дали дефект, като при 15 от тях проблемите не са могли да бъдат отстранени от техниците. Това е наложило преминаване към гласуване изцяло с хартиени бюлетини в засегнатите секции.

Всяко прекъсване на машинния процес е изисквало съставяне на отделен протокол от секционните избирателни комисии. Така в някои секции броят на протоколите е достигнал между 10 и 15, което значително е усложнило работата им.

Честите технически проблеми са затруднили работата през целия изборен ден, а впоследствие са довели и до забавяне при обработката на резултатите. Основен проблем е било отчитането на гласове, при които машината е отпечатала бюлетина, но вотът не е бил отчетен коректно.

Въпреки трудностите, към момента всички секционни комисии вече са предали своите протоколи, а първоначалната обработка е приключила.

През деня е възникнала и куриозна ситуация, при която жена е била уведомена, че вече е гласувала, тъй като срещу името ѝ е имало подпис. Впоследствие се е оказало, че става дума за техническа грешка при отбелязване в списъка - разместване между два реда.

След намеса на комисията проблемът е бил отстранен и жената е успяла да упражни правото си на глас. Окончателната обработка на всички секционни протоколи се очаква да приключи в рамките на около час.

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

<p>Иран гарантира безопасно преминаване през Ормузкия проток</p>

Посланикът на Иран в Москва: Гарантирам безопасно преминаване през Ормузкия проток

Посланик Казем Джалали каза, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили

Петролът скочи рязко заради провалените опити за примирие между САЩ и Иран

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

Масаж, подгрев, панорама, кожа, всичко това е от особено значение за приятното изживяване на шофьор и пътници в автомобила, но гумите са тези, които имат най-голямо значение за безопасността ни

Гюров: Свободата вече не е въпрос на "можем ли“, а "какво избрахме"

Това написа премиерът Андрей Гюров по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Вижте къде няма парно и топла вода:

<p>Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?</p>

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Въпреки че наказателните обвинения бяха свалени, съдия в Лос Анджелис допусна иска на осветителя от снимачната площадка

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Увеличава се интересът към устройствата за умен дом, като камери, сензори за автоматизация, контакти и други аксесоари. Те могат да са много практични, но и създават свои особени рискове, за които трябва да се внимава, особено с някои джаджи

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят"

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Целта е да бъдат освободени замразени средства за страната

