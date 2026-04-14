Свят

Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

14 април 2026, 15:57
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С едмицата на заплахи от опустошителни бури в централните части на САЩ започна с взрив в понеделник, като множество торнада разрушиха сгради в Канзас, проливни дъждове блокираха превозни средства по наводнени улици в Уисконсин, а градушка с размерите на топка за софтбол удари части от четири щата. Това е част от едноседмична заплаха от опасно време в региона, като днешният ден има потенциала да бъде най-опасният, съобщава CNN.

Серия от торнада бяха потвърдени в понеделник в източен Канзас, северна Айова, южна Минесота и северен Уисконсин. Градушка с размери почти колкото топка за софтбол падна южно от Минеаполис, а разрушителни ветрове повалиха електропроводи и дървета в североизточен Илинойс.

Във вторник десетки милиони хора от границата между Тексас и Мексико до Големите езера са изложени на риск от силни бури, включително в Чикаго, Милуоки и Де Мойн, Айова, където е обявено ниво 3 от 5 за риск от голяма градушка, разрушителни пориви на вятъра и торнада.

Около дузина щати от Тексас до Горния Среден Запад и Големите езера ще бъдат под заплаха от силни бури през един или повече дни до петък. Зоната на риск ще се измества всеки ден в зависимост от това къде импулсите на енергия от струйното течение се смесват с топъл, влажен въздух, за да предизвикат интензивни гръмотевични бури.

Опасните наводнения също са повод за безпокойство, особено там, където нивата на реките вече са високи в напоените с вода северен Мичиган и северен Уисконсин.

Торнада и гигантска градушка

Най-интензивните бури в понеделник предизвикаха няколко торнада в източен Канзас и донесоха градушка с размери от топка за голф до топка за софтбол в южна Минесота и централен Уисконсин. Повече от 80 000 потребители са без ток в Уисконсин рано във вторник, след като поредица от мощни гръмотевични бури преминаха през нощта.

Множество сгради бяха „разрушени“, след като торнадо докосна земята в окръг Лин, Канзас. Район около езеро югоизточно от Маунд Сити е понесъл „директен удар“, но са докладвани само няколко леки наранявания.

Страшни бури убиха хора в САЩ

На около 45 мили на север, торнадо засегна десетки хора в град Хилсдейл, окръг Маями. Докладвано е за едно леко нараняване, а аварийните служби работят по осигуряването на подслон за хората, останали без домове. Бурята е причинила и структурни повреди в близкия град Отава, по-голямата част от който беше без ток в понеделник вечерта.

График на опасните бури

Занапред най-голямото опасение остава едрата градушка, която може да подбие автомобили, да разбие предни стъкла и да повреди покриви. Бурите могат да произведат още няколко торнада и ветрове, достатъчно силни, за да повалят дървета и електропроводи.

Вторник може да се окаже денят с най-голям брой силни бури. Рисковата зона обхваща територията от Западен Тексас до Оклахома и Големите езера. Чикаго, Милуоки и Де Мойн са под риск от ниво 3 от 5, който обхваща повече от 14 милиона души.

Предупреждение за огромна градушка в САЩ

Суперклетъчните гръмотевични бури, които ще се разразят в този коридор до късния следобед, могат да донесат градушка с размерите на лайм или по-голяма. Възможни са и няколко торнада, като има потенциал те да бъдат силни – от категория EF2 или по-висока.

В сряда се очаква пореден кръг от силни бури, но остатъчните бури от вторник могат да повлияят на това колко мощна ще бъде заплахата – колкото по-дълго се задържат те, толкова по-малко време ще има слънцето да нагрее въздуха и да осигури енергия за нови бури.

Още една вълна от енергия ще активира последен кръг от мощни гръмотевични бури в петък, особено от Оклахома до Айова. Изтощеният от бури Централен САЩ най-накрая ще си отдъхне през уикенда поради промяна в метеорологичния модел, която ще донесе и спад на температурите.

Няколко щата в САЩ са под заплаха от тежки метеорологични явления

Проблеми с наводненията при Големите езера

Предупреждения за наводнения са в сила за повече от 3,5 милиона души в северните части на Уисконсин и Мичиган. Тъй като дъждът продължава да вали рано във вторник сутринта, над 1 милион души са под предупреждение за внезапни наводнения.

Значителни наводнения по улиците са блокирали превозни средства и са затворили няколко пътя в централен Уисконсин. Властите призовават жителите в близост до шлюза и язовира в окръг Чебойган, Мичиган, да се подготвят за възможна евакуация, тъй като нивата на водата в язовира са се повишили поради топенето на снега и скорошните проливни дъждове.

Бури с проливни дъждове и торнада удариха САЩ

Властите отбелязват, че нивата на водата остават непредвидими. Зоните в риск са по поречието на река Чебойган. Река Мъскегон в Мичиган се очаква да достигне критично ниво на наводнение до сряда, което може да наложи „значителни евакуации“.

Опасни бури Торнада Гигантска градушка Наводнения Централен САЩ Метеорологична заплаха Разрушения Прекъсвания на тока Големите езера Буреносна седмица
Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Geely представя AI-хибридна технология, за да се конкурира с Toyota

Geely представя AI-хибридна технология, за да се конкурира с Toyota

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Любопитно Преди 15 минути

Авторката на „Прислужницата“, която години наред се криеше зад перука и очила, най-после разкри истинската си самоличност

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Любопитно Преди 22 минути

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Свят Преди 52 минути

Китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа"

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Свят Преди 1 час

Още един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. САЩ. Майкъл Дейвид Хикс почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия

Има очевидна причина защо някои хора живеят до 100 години - а други не

Свят Преди 1 час

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

Частна болница изяжда държавната във Враца

Частна болница изяжда държавната във Враца

България Преди 1 час

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

Дрон изплава на плажа в Несебър

Дрон изплава на плажа в Несебър

България Преди 1 час

Специализиран екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

Технологии Преди 2 часа

Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Любопитно Преди 2 часа

Дженифър Лопес направи исторически дебют на фестивала Coachella 2026! 56-годишната звезда се появи изненадващо по време на сета на Дейвид Гета, за да изпълни новия си хит „Save Me Tonight“, доказвайки, че е в топ форма и по-енергична от всякога

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Свят Преди 2 часа

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

България Преди 2 часа

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Любопитно Преди 2 часа

Бил ли е римският префект на Юдея безмилостен тиранин или нерешителен съдия, притиснат да осъди Исус? Вижте малко известни факти за живота и мистериозната съдба на човека, който си изми ръцете

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са съставили класация на най-умните зодиакални знаци, известни със своето аналитично мислене и интуиция

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Свят Преди 3 часа

Това съобщи Джорджа Мелони

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Свят Преди 3 часа

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

Свят Преди 3 часа

Учените от резервата отбелязват, че през последните две десетилетия щъркели в града са могли да се наблюдават само по време на миграция — те не са се задържали за дълго

Всичко от днес

От мрежата

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Психологът Изабел Манолова: Защо сме все по-несигурни в свят с безкрайни възможности

Edna.bg

Завръщане: Дизайнерката Миглена Каканашева - Мегз с нов бизнес у нас

Edna.bg

Обзор на кръга във Втора Бундеслига (29 кръг, 14.04.2026)

Gong.bg

Официално! Андони Ираола напуска Борнемут

Gong.bg

Никола Николов-Паскал призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата

Nova.bg

Започна изплащането на компенсацията от 20 евро за горива

Nova.bg