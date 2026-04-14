Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

С едмицата на заплахи от опустошителни бури в централните части на САЩ започна с взрив в понеделник, като множество торнада разрушиха сгради в Канзас, проливни дъждове блокираха превозни средства по наводнени улици в Уисконсин, а градушка с размерите на топка за софтбол удари части от четири щата. Това е част от едноседмична заплаха от опасно време в региона, като днешният ден има потенциала да бъде най-опасният, съобщава CNN.
Серия от торнада бяха потвърдени в понеделник в източен Канзас, северна Айова, южна Минесота и северен Уисконсин. Градушка с размери почти колкото топка за софтбол падна южно от Минеаполис, а разрушителни ветрове повалиха електропроводи и дървета в североизточен Илинойс.
Във вторник десетки милиони хора от границата между Тексас и Мексико до Големите езера са изложени на риск от силни бури, включително в Чикаго, Милуоки и Де Мойн, Айова, където е обявено ниво 3 от 5 за риск от голяма градушка, разрушителни пориви на вятъра и торнада.
Около дузина щати от Тексас до Горния Среден Запад и Големите езера ще бъдат под заплаха от силни бури през един или повече дни до петък. Зоната на риск ще се измества всеки ден в зависимост от това къде импулсите на енергия от струйното течение се смесват с топъл, влажен въздух, за да предизвикат интензивни гръмотевични бури.
Около 3 торнада докоснаха земята от 2 суперклетки в окръзи Франклин, Маями и Лин в Канзас. Отава съобщава за най-тежките щети досега, като около 30% от града е без ток.
Опасните наводнения също са повод за безпокойство, особено там, където нивата на реките вече са високи в напоените с вода северен Мичиган и северен Уисконсин.
Торнада и гигантска градушка
Най-интензивните бури в понеделник предизвикаха няколко торнада в източен Канзас и донесоха градушка с размери от топка за голф до топка за софтбол в южна Минесота и централен Уисконсин. Повече от 80 000 потребители са без ток в Уисконсин рано във вторник, след като поредица от мощни гръмотевични бури преминаха през нощта.
Множество сгради бяха „разрушени“, след като торнадо докосна земята в окръг Лин, Канзас. Район около езеро югоизточно от Маунд Сити е понесъл „директен удар“, но са докладвани само няколко леки наранявания.
На около 45 мили на север, торнадо засегна десетки хора в град Хилсдейл, окръг Маями. Докладвано е за едно леко нараняване, а аварийните служби работят по осигуряването на подслон за хората, останали без домове. Бурята е причинила и структурни повреди в близкия град Отава, по-голямата част от който беше без ток в понеделник вечерта.
График на опасните бури
Занапред най-голямото опасение остава едрата градушка, която може да подбие автомобили, да разбие предни стъкла и да повреди покриви. Бурите могат да произведат още няколко торнада и ветрове, достатъчно силни, за да повалят дървета и електропроводи.
Вторник може да се окаже денят с най-голям брой силни бури. Рисковата зона обхваща територията от Западен Тексас до Оклахома и Големите езера. Чикаго, Милуоки и Де Мойн са под риск от ниво 3 от 5, който обхваща повече от 14 милиона души.
Предупреждение за огромна градушка в САЩ
Суперклетъчните гръмотевични бури, които ще се разразят в този коридор до късния следобед, могат да донесат градушка с размерите на лайм или по-голяма. Възможни са и няколко торнада, като има потенциал те да бъдат силни – от категория EF2 или по-висока.
В сряда се очаква пореден кръг от силни бури, но остатъчните бури от вторник могат да повлияят на това колко мощна ще бъде заплахата – колкото по-дълго се задържат те, толкова по-малко време ще има слънцето да нагрее въздуха и да осигури енергия за нови бури.
Още една вълна от енергия ще активира последен кръг от мощни гръмотевични бури в петък, особено от Оклахома до Айова. Изтощеният от бури Централен САЩ най-накрая ще си отдъхне през уикенда поради промяна в метеорологичния модел, която ще донесе и спад на температурите.
Няколко щата в САЩ са под заплаха от тежки метеорологични явления
Проблеми с наводненията при Големите езера
Предупреждения за наводнения са в сила за повече от 3,5 милиона души в северните части на Уисконсин и Мичиган. Тъй като дъждът продължава да вали рано във вторник сутринта, над 1 милион души са под предупреждение за внезапни наводнения.
Значителни наводнения по улиците са блокирали превозни средства и са затворили няколко пътя в централен Уисконсин. Властите призовават жителите в близост до шлюза и язовира в окръг Чебойган, Мичиган, да се подготвят за възможна евакуация, тъй като нивата на водата в язовира са се повишили поради топенето на снега и скорошните проливни дъждове.
Бури с проливни дъждове и торнада удариха САЩ
Властите отбелязват, че нивата на водата остават непредвидими. Зоните в риск са по поречието на река Чебойган. Река Мъскегон в Мичиган се очаква да достигне критично ниво на наводнение до сряда, което може да наложи „значителни евакуации“.