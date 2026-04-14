Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

С едмицата на заплахи от опустошителни бури в централните части на САЩ започна с взрив в понеделник, като множество торнада разрушиха сгради в Канзас, проливни дъждове блокираха превозни средства по наводнени улици в Уисконсин, а градушка с размерите на топка за софтбол удари части от четири щата. Това е част от едноседмична заплаха от опасно време в региона, като днешният ден има потенциала да бъде най-опасният, съобщава CNN .

Серия от торнада бяха потвърдени в понеделник в източен Канзас, северна Айова, южна Минесота и северен Уисконсин. Градушка с размери почти колкото топка за софтбол падна южно от Минеаполис, а разрушителни ветрове повалиха електропроводи и дървета в североизточен Илинойс.

Severe weather hit the Midwest, as tornadoes and large hail hammered parts of 11 states.



Around 125 million people could be at risk for more dangerous storms on Tuesday, from Texas to the Northeast. pic.twitter.com/jgRllVUzal — CBS Mornings (@CBSMornings) April 14, 2026

Във вторник десетки милиони хора от границата между Тексас и Мексико до Големите езера са изложени на риск от силни бури, включително в Чикаго, Милуоки и Де Мойн, Айова, където е обявено ниво 3 от 5 за риск от голяма градушка, разрушителни пориви на вятъра и торнада.

Около дузина щати от Тексас до Горния Среден Запад и Големите езера ще бъдат под заплаха от силни бури през един или повече дни до петък. Зоната на риск ще се измества всеки ден в зависимост от това къде импулсите на енергия от струйното течение се смесват с топъл, влажен въздух, за да предизвикат интензивни гръмотевични бури.

TORNADO REPORTS 🌪️: So essentially, 3 tornadoes touched down from 2 supercells this evening in Franklin, Miami, & Linn counties in Kansas. Ottawa is reporting the worst damage so far, with ~30% of city without power. @fox4kc @fox4wx #KCwx #KSwx #MOwx pic.twitter.com/IsKkmSoMbP — Jacob Lanier (@JacobLanierWx) April 14, 2026

Опасните наводнения също са повод за безпокойство, особено там, където нивата на реките вече са високи в напоените с вода северен Мичиган и северен Уисконсин.

Торнада и гигантска градушка

Най-интензивните бури в понеделник предизвикаха няколко торнада в източен Канзас и донесоха градушка с размери от топка за голф до топка за софтбол в южна Минесота и централен Уисконсин. Повече от 80 000 потребители са без ток в Уисконсин рано във вторник, след като поредица от мощни гръмотевични бури преминаха през нощта.

Множество сгради бяха „разрушени“, след като торнадо докосна земята в окръг Лин, Канзас. Район около езеро югоизточно от Маунд Сити е понесъл „директен удар“, но са докладвани само няколко леки наранявания.

Страшни бури убиха хора в САЩ

На около 45 мили на север, торнадо засегна десетки хора в град Хилсдейл, окръг Маями. Докладвано е за едно леко нараняване, а аварийните служби работят по осигуряването на подслон за хората, останали без домове. Бурята е причинила и структурни повреди в близкия град Отава, по-голямата част от който беше без ток в понеделник вечерта.

График на опасните бури

Занапред най-голямото опасение остава едрата градушка, която може да подбие автомобили, да разбие предни стъкла и да повреди покриви. Бурите могат да произведат още няколко торнада и ветрове, достатъчно силни, за да повалят дървета и електропроводи.

Вторник може да се окаже денят с най-голям брой силни бури. Рисковата зона обхваща територията от Западен Тексас до Оклахома и Големите езера. Чикаго, Милуоки и Де Мойн са под риск от ниво 3 от 5, който обхваща повече от 14 милиона души.

Предупреждение за огромна градушка в САЩ

Суперклетъчните гръмотевични бури, които ще се разразят в този коридор до късния следобед, могат да донесат градушка с размерите на лайм или по-голяма. Възможни са и няколко торнада, като има потенциал те да бъдат силни – от категория EF2 или по-висока.

В сряда се очаква пореден кръг от силни бури, но остатъчните бури от вторник могат да повлияят на това колко мощна ще бъде заплахата – колкото по-дълго се задържат те, толкова по-малко време ще има слънцето да нагрее въздуха и да осигури енергия за нови бури.

Още една вълна от енергия ще активира последен кръг от мощни гръмотевични бури в петък, особено от Оклахома до Айова. Изтощеният от бури Централен САЩ най-накрая ще си отдъхне през уикенда поради промяна в метеорологичния модел, която ще донесе и спад на температурите.

Няколко щата в САЩ са под заплаха от тежки метеорологични явления

Проблеми с наводненията при Големите езера

Предупреждения за наводнения са в сила за повече от 3,5 милиона души в северните части на Уисконсин и Мичиган. Тъй като дъждът продължава да вали рано във вторник сутринта, над 1 милион души са под предупреждение за внезапни наводнения.

On this day in 2011, the “Forgotten Tornado Outbreak” began. It produced 178 tornadoes across 16 states in 3 days. This was a part of the record 756 tornadoes for that month.



It’s greatly overshadowed by the generational Super Outbreak that occurred just 12 days later. pic.twitter.com/tqEVUBycZV — Collin Gross (@CollinGrossWx) April 14, 2026

Значителни наводнения по улиците са блокирали превозни средства и са затворили няколко пътя в централен Уисконсин. Властите призовават жителите в близост до шлюза и язовира в окръг Чебойган, Мичиган, да се подготвят за възможна евакуация, тъй като нивата на водата в язовира са се повишили поради топенето на снега и скорошните проливни дъждове.

Бури с проливни дъждове и торнада удариха САЩ

Властите отбелязват, че нивата на водата остават непредвидими. Зоните в риск са по поречието на река Чебойган. Река Мъскегон в Мичиган се очаква да достигне критично ниво на наводнение до сряда, което може да наложи „значителни евакуации“.