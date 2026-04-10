Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

С илен валеж от градушка се изсипа малко преди обед навръх Разпети петък в района на Поморие, като предизвика затруднения по пътната мрежа, съобщи NOVA.

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на пътя.

В резултат на усложнената пътна обстановка пет автомобила са катастрофирали в района, единият се е обърнал по таван на пътя Ахелой - Поморие, в района на Каменар. Няма данни за пострадали, съобщиха дежурните в ОД на МВР - Бургас.

Един от водачите е посетил самостоятелно спешен кабинет, за да бъде прегледан. Щетите са само материални, а причините са несъобразена скорост по време на ледения дъжд.

Водачите са призовани да шофират с повишено внимание заради възможни хлъзгави участъци по пътя. Температурите в региона са ниски – около 8 градуса.