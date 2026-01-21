ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

Г ДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп при полицейската операция в болница в Пазарджик.

Задържаният лекар е председател на състав на ТЕЛК в една от болниците в града, а престъплението не е било еднократно, става ясно от разпространената от ГДБОП информация.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, задържаният е приел четири подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро). В три от случаите за издаване на съответните експертни решения за намалена трудоспособност са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева. Пациенти на медицинското лице са били трима мъже и жена на възраст между 48 и 66 години.

Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

При извършени действия по разследването в Пазарджик и във Велинград, са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният е с наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро.

По делото към момента са разпитана 20 свидетели. Работата по случая продължава.

От болницата в Пазарджик излязоха с позиция: „Категорично заявяваме, че „МБАЛ-Пазарджик“ АД не толерира корупционни практики под каквато и да е форма. Към настоящия момент тече разследване на компетентните органи. Болницата оказва пълно съдействие. Разпоредена е проверка. Работата на ТЕЛК продължава. „МБАЛ-Пазарджик“ АД не е уведомявана чрез сигнали от граждани за подобни действия от страна на д-р А.Д. Всички кадрови решения ще бъдат взети в съответствие със закона. Лечебното заведение ще предприеме всички необходими мерки за защита на обществения интерес и правата на гражданите.“