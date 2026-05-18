Мисия „Евровизия“: Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

Зали, хотели, милиони евро бюджет и „Евровизионни селища“ – какво всъщност означава за страната ни да бъде домакин на най-голямото шоу в света

18 май 2026, 12:07
Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре
DARA след историческия триумф на „Евровизия": Няма магия – има по 9 часа работа на ден и никаква омраза

Е вропа е в краката на България, а хитът „Bangaranga“ на DARA официално пренаписа музикалната ни история. Историческата победа на 70-ото юбилейно издание на "Евровизия" във Виена донесе на страната ни заветната кристална трофейна статуетка и огромната гордост от 516 спечелени точки. Радостта обаче бързо започва да се преплита с реалността на утрешния ден. Като победител, България получава правото (и огромното предизвикателство) да организира следващото издание на конкурса през май 2027 г.

Но тук идва голямото „но“. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) не дава домакинството автоматично като безплатен подарък. За да се превърне София или друг наш град в столица на европейската поп музика, държавата ни трябва да спечели безкомпромисна официална тръжна процедура (Bidding phase). Критериите, описани в ръководството Host City Requirements, са изключително рестриктивни.

Какво всъщност се изисква от нас, за да се справим с тази индустрия за милиони?

Техническото сърце: Битката за залата

Най-критичният и ключов елемент в изискванията на EBU е локацията на самото шоу. Залата трябва да бъде изцяло затворено пространство с концертна вместимост между 10 000 и 15 000 зрители. Важно е да се отбележи, че мащабните сценични конструкции и огромната техническа зона допълнително „изяждат“ сериозна част от този капацитет. Покривът на сградата трябва да притежава инженерната способност да издържи десетки тонове окачено оборудване – от гигантски LED екрани до сложни озвучителни системи. Минималната чиста височина на тавана трябва да бъде между 15 и 18 метра.

Допълнително усложнение е факторът „време“. Залата трябва да бъде напълно свободна от други събития за период от 6 до 8 седмици преди конкурсната седмица и поне 2 седмици след нея за демонтаж. И накрая – изискването за „неутрално име“. Ако залата носи бранд на корпоративен спонсор, всички реклами и лога трябва да бъдат заличени или покрити, за да се избегне скрита реклама по време на ефир.

В българския контекст „Арена София“ е единственият логичен фаворит. Тя разполага с капацитет над 15 000 места за концерти и технически параметри, които София може да използва като коз. Новата „Арена Бургас“ също покрива капацитета, но отстъпва по странични логистични показатели. Градове като Пловдив пък отпадат автоматично, тъй като нямат покрита арена, способна да издържи тоновете апаратура на EBU.

Логистика зад кулисите: Град в града

"Евровизия" не е просто три вечери пред екрана, а мащабен триседмичен конгрес. Зад кулисите изискванията са главозамайващи:

  • Прескомплекс (Press Centre): Пространство за минимум 1500 акредитирани журналисти, подсигурено с високоскоростен интернет, бюра и зали за пресконференции.
  • Зелена стая (Green Room): Място в самата зала за 26 делегации, където всяка страна има собствена зона за около 10 души.
  • Коментаторски кабини: Между 40 и 50 изолирани и климатизирани кабини с перфектен изглед към сцената за чуждестранните телевизии.
  • Гримьорни и складове: Поне 20 самостоятелни ложи за артистите, 27 за делегациите (по 30 кв.м) и 1500 кв.м складово пространство непосредствено до сцената за светкавична смяна на декорите между песните.
Инфраструктура, хотели и Евровизионни селища

За да приеме десетки хиляди фенове и екипи, градът домакин трябва да притежава желязна инфраструктура, за да не изпадне в транспортен и логистичен колапс. На първо място е хотелската база. Изисква се блокирането на поне 2000 до 3500 стаи от висок клас (3, 4 и 5 звезди). Близо 1000 от тях трябва да са на разположение две седмици преди старта на шоуто, а общината трябва да гарантира липсата на спекулативни цени.

Транспортът изисква денонощно работещо международно летище в близост с редовни полети и ефективна градска мрежа (метро, шатъли), свързваща летището, хотелите и арената.

Извън залата, домакинът е длъжен да организира и финансира две ключови съпътстващи събития:

  • Eurovision Village (Евровизионно градче): Огромна фен зона на централен площад за 10 000 – 20 000 души със сцени за концерти на живо и спонсорски павилиони.
  • Тюркоазен килим (Turquoise Carpet): Официалното откриване с бляскаво дефиле на артистите с дължина 200–300 метра и последващ прием за до 2000 гости.

Всичко това трябва да бъде обвито в денонощен, координиран на държавно ниво план за сигурност и антитерористични мерки.

Финансовият риск за БНТ

Като Host Broadcaster, Българската национална телевизия носи финалната и най-тежка отговорност пред EBU. Националният оператор, съвместно с общината и правителството, трябва да докаже солиден бюджет и финансов депозит. Общата сума за организиране на подобно събитие варира между 15 и 30 милиона евро. В техническо отношение телевизията трябва да гарантира излъчване на HD/4K сигнал с двойно и тройно подсигуряване (генератори на 1000 кв.м площ и сателитни канали), за да се сведе рискът от прекъсване на ефира до абсолютна нула.

Домакинството на Евровизия е изпитание от най-висок ранг за икономиката, туризма и репутацията на страната ни. Това е шанс да се позиционираме на световната културна и туристическа карта, но изисква пълна мобилизация на държавата, бизнеса и обществения ресурс.

Започва обратното броене до май 2027 г.

