България в трепетно очакване: Рене Карабаш сред финалистите за "Букър"

Т ази вечер Лондон ще насочи прожекторите си към едно от най-значимите литературни събития в света – церемонията по връчването на Международната награда "Букър".

Сред шестте финалисти тази година стои и българското име на Рене Карабаш – автор, който през последните години постепенно, но категорично се превърна в един от най-разпознаваемите и дръзки гласове на съвременната българска литература.

Това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи и по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди. Думите на Рене Карабаш са по повод влизането на романа ѝ „Остайница" в краткия списък за международната награда „Букър".

Много се надявам, освен журито и критиката, книгата ми да бъде оценена от още повече читатели, които да се докоснат до нея, добави тя.

По думите ѝ до момента „Остайница" е излязъл в 12 държави на 12 езика, предстои в още осем. „Тоест правата са препродадени в 20 държави към момента. И предстоят още, което много ме радва, тъй като това е един още по-дълъг и голям живот за книгата ми. Разбира се, това също е благодарение на моята преводачка Изидора Анжел, която е направила блестящ превод, както и на моите издатели от Англия и Америка, българските ми издатели също, както и литературната ми агентка Гергана Панчева от Литературна агенция „София“, каза Рене Карабаш.

Тя съобщи, че вече е готов филмът по романа на режисьора Костадин Бонев, като се очаква да излезе до края на тази или началото на идната година.

„Имаме план с режисьора Стайко Мурджев да направим спектакъл по романа, така че предстоят хубави неща“, каза още тя.

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Номинацията на романа "Остайница" ("She Who Remains") в краткия списък на International Booker Prize 2026 далеч надхвърля рамките на личен успех. Тя е културно събитие с историческа тежест – знак, че българската литература продължава да излиза от периферията на европейския разговор и да влиза в центъра на глобалната литературна карта.

Международният "Букър" не е просто награда. Това е институция, която определя литературните хоризонти на света. Отличието се присъжда за художествена литература, преведена на английски език и публикувана във Великобритания или Ирландия, а победителят получава 50 000 паунда, които се разделят поравно между автора и преводача. Именно затова присъствието на Рене Карабаш сред финалистите има двойно значение – признание както за самия роман, така и за силата на превода, осъществен от Изидора Ейнджъл.

Тазгодишният кратък списък на наградата е изключително силен. Сред имената са германският писател Даниел Келман, френската авторка Мари НДиай, бразилката Ана Паула Мая и тайванската писателка Янг Шуанг-дзъ. Но именно "She Who Remains" беше определен от редица международни критици като едно от най-формално дръзките и емоционално интензивни произведения в селекцията.

Романът отвежда читателя в суровия свят на албанските планини и патриархалните канони на Балканите. Историята проследява съдбата на млада жена, която се изправя срещу древни механизми на власт, кръвно отмъщение и мъжко господство. В центъра на повествованието стои фигурата на т.нар. "остайница" – жена, отказала се от женската си социална роля, за да оцелее в общество, в което свободата е привилегия, а не право.

Това, което превръща романа в силно международно събитие, е не само темата, а начинът, по който тя е разказана. Прозата на Карабаш е едновременно поетична и първична – език, който пулсира между митологията, телесността и насилието. Критиците във Великобритания определят книгата като "мрачен фолклорен сън", "литература на раната" и "хипнотичен текст, който разрушава жанровите граници".

Особено важно е, че романът идва от Балканите – регион, който дълго време присъстваше в западното литературно въображение повече като политическа метафора, отколкото като източник на модерна художествена енергия. "Остайница" променя именно това. Книгата не търси екзотика и не обяснява Балканите на Запада. Тя говори отвътре – сурово, интимно и без компромиси.

Номинацията на Рене Карабаш идва само три години след историческата победа на Георги Господинов и преводачката Анджела Родел с "Времеубежище". Така България се превръща в една от малкото страни в Източна Европа с последователно присъствие в най-престижния международен литературен конкурс. Това вече не изглежда като случайност, а като знак за нова видимост на българската литература.

Любопитен е и самият контекст на тазгодишната награда. International Booker Prize отбелязва десет години в сегашния си формат – десетилетие, в което преводната литература постепенно се превърна от "ниша" в една от най-влиятелните сили на световния книжен пазар. Именно затова присъствието на български автор в подобен момент носи допълнителен символен заряд.

Церемонията в Tate Modern ще бъде наблюдавана внимателно не само от литературните среди, но и от културните институции в цяла Европа. Дали Рене Карабаш ще спечели голямата награда, предстои да разберем. Но дори самото ѝ присъствие сред финалистите вече е победа – за българския език, за съвременната ни литература и за онези автори, които отказват да пишат удобно.

Защото "Остайница" не е роман, който търси харесване. Това е книга, която настоява да бъде преживяна.

А понякога именно такива книги променят литературната история.

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на „Остайница” на френски Наградата на френския ПЕН клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския ПЕН клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.