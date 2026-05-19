Бързоразрастващ се пожар заплашва предградия на Лос Анджелис

П ожар избухна днес в предградията на Лос Анджелис и "напредва опасно бързо", което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района, съобщи противопожарната служба на щата Калифорния, цитирана от Франс прес.

Неконтролируем горски пожар край Лос Анджелис, евакуират няколко града

Пожарът избухна малко след 10:50 ч. местно време в Сими Вали - предградие, разположено на около 60 километра северозападно от Лос Анджелис, в което живеят над 100 000 души. Пожарът "напредва опасно бързо и заплашва сгради и инфраструктура", посочват пожарникарите, като уточняват, че са мобилизирали "200 пожарникари, три самолета за гасене на пожари и шест хеликоптера", за да го потушат.

Издадени са заповеди за евакуация за четири зони в Сими Вали, допълват от противопожарната служба. Малка част от град Таузънд Оукс, в непосредствено съседство, е обект на "предупреждение за опасност" на този етап.