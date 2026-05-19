Свят

Бързоразрастващ се пожар заплашва предградия на Лос Анджелис

Властите издадоха заповеди за евакуация и предупреждения за опасност

19 май 2026, 07:25
Източник: БТА

П ожар избухна днес в предградията на Лос Анджелис и "напредва опасно бързо", което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района, съобщи противопожарната служба на щата Калифорния, цитирана от Франс прес.

Пожарът избухна малко след 10:50 ч. местно време в Сими Вали - предградие, разположено на около 60 километра северозападно от Лос Анджелис, в което живеят над 100 000 души. Пожарът "напредва опасно бързо и заплашва сгради и инфраструктура", посочват пожарникарите, като уточняват, че са мобилизирали "200 пожарникари, три самолета за гасене на пожари и шест хеликоптера", за да го потушат.

Издадени са заповеди за евакуация за четири зони в Сими Вали, допълват от противопожарната служба. Малка част от град Таузънд Оукс, в непосредствено съседство, е обект на "предупреждение за опасност" на този етап.

Източник: BTA, Алексей Маргоевски    
